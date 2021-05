Mars Helicopter má za sebou první jednosměrný let ve výšce 129 metrů

To tedy jednoduše znamená, že Ingenuity v průběhu léta už nebude podnikat jen výlety z jednoho bezpečného místa, kde už čtyřikrát po sobě přistála. Bude podnikat jednosměrné cesty, což pochopitelně znamená, že pokaždé přistane někde jinde a lze si představit, že NASA musí mít vcelku dobrou představu o tom, kam si Ingenuity bude sedat, neboť její systémy neumožňují zcela autonomní let včetně rozhodování o místu přistání. Právě proto NASA varovala, že rozšířená mise helikoptérky s sebou nese větší nebezpečí.

Ingenuity přitom s sebou nese kamerky, které jsou označeny jako Hazard Avoidance Camera, díky čemuž bychom si mohli myslet, že se dokáže alespoň do jisté míry vyhýbat překážkám. Pravda ale je , že její autonomie letu spočívá pouze v tom, že dokáže sledovat předprogramovanou dráhu a pokud by ji ta snad nějakou chybou navedla do skály, také v ní skončí.