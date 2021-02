Mass Effect Legendary Edition s vylepšenou grafikou přijde v květnu

Mass Effect Legendary Edition si budeme moci zahrát 14. května a nyní se můžeme díky traileru zveřejněnému studiem BioWare podívat na to, jak bude vypadat.

Rozdíl je vidět na první pohled a lze říci, že jde především o vylepšenou hru světla a stínů, ale také o nové textury, post processingové efekty, ambient occlusion a kdo ví, co ještě. Samozřejmostí je podpora vysokého rozlišení a na PC také širokoúhlých displejů.

Mass Effect Legendary Edition tak bude zahrnovat všechny tři díly série plus více než 40 DLC. Nyní si už můžeme tento titul předobjednat, a tak můžeme i zjistit, že se prodává za obvyklou cenu AAA her, čili za 60 eur. Titul bude určen pro PC, Xbox One i PS4 a vedle toho vyjde i vylepšená verze pro Playstation 5 a Xbox Series X/S s podporou 4K/60.



BioWare také opět potvrdilo, že aktuálně pracuje na dalším pokračování Mass Effectu a my už od minule víme, že ten má navázat na Mass Effect 3 a ne na Andromedu. To se dalo čekat, neboť třetí díl je oproti Andromedě ještě tuze oblíbená hra. Kdyby se tak tvůrci snažili navázat na Andromedu asi by neudělali ten správný dojem a nevyvolali by potřebná očekávání, na nichž mohou později založit řádný marketingový hype.

