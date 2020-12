Mass Effect se vrací, co prozradí teaser?

Po třech dílech série Mass Effect následovala příběhově odtržená Andromeda, která měla své technické potíže, ovšem zdaleka ne jen ty stály za vlažným přijetím této hry, když nebudeme počítat nesmyslná hodnocení lidí, kteří by tvůrce nejradši poslali na galeje. Andromeda přišla na trh s neodpáratelným handicapem právě v tom, že představovala nové zasazení, nové postavy i nepřátele, což by fanoušci jistě i ocenili, ovšem to by BioWare museli vytvořit prostředí, v němž nebudeme muset neustále únavně cestovat v nezajímavých a prázdných lokacích, což se velice rychle omrzí. Andromeda zkrátka nesplnila očekávání a BioWare se poté zaměřili na titul Anthem, který dopadl ještě mnohem hůř.

Nyní se ale oficiálně dozvídáme o návratu série Mass Effect a na úvod přichází dvě hlavní zprávy. O vývoj se postará tým veteránů s bohatými zkušenostmi z vývoje předchozích dílů a vedle tohoto to vypadá, že Andromeda bude nástupem chystané hry zapomenuta, respektive bude ponechána v sousední galaxii a pokračovat se bude tam, kde skončil Mass Effect 3.

Teaser byl zveřejněn v průběhu The Game Awards 2020 a asi nelze očekávat, že bychom se chystané hry dočkali brzy. Fanoušci se mohou těšit spíše na Mass Effect Legendary Edition , čili kompilaci všech třech původních dílů Mass Effectu z let 2007 a 2012.

Ty budou pochopitelně zahrnovat všechna relevantní DLC, která kdy byla pro tyto hry připravena a dále budou technicky vylepšena, abychom si mohli užít i rozlišení 4K a dále vylepšené textury, shadery, efekty i modely. Co se týče obsahu her a jejich příběhu, na to se nijak nesáhne.





Mass Effect Legendary Edition má dorazit někdy na jaře v ceně AAA titulu, a to pro Xbox One, PlayStation 4 a PC, přičemž majitelé Xbox Series X a PlayStation 5 se dočkají vylepšených verzí, které budou reflektovat hardwarové schopnosti jejich konzolí.

