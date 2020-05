Chrome získá možnost seskupování karet

Pokud máte čas od času otevřeno v prohlížeči více webových stránek, jistě se shodnete na tom, že práce s nimi může být po dosažení určitého počtu velmi nepřehledná. Najít tu správnou kartu je dost složité a jakmile začne v liště docházet místo, pomalu mizí i názvy stránek. A v tu nejnevhodnější chvíli samozřejmě omylem zavřete kartu, se kterou zrovna pracujete. Někteří vývojáři internetových prohlížečů na tento problém reagují. Nový Microsoft Edge s jádrem Chromium brzy dostane možnost vertikálního uspořádání karet , podobnou funkci nabízí také alternativní browser Vivaldi. Firefox v minulosti umět seskupovat karty, tuto možnost ovšem ztratil ve verzi 64, i když dodnes ji suplují některá rozšíření.

Nyní obdobnou funkci vyvíjí Google pro svůj prohlížeč Chrome. O novince se začalo poprvé mluvit minulý měsíc a tento týden se dostala do sestavení z beta kanálu. Po kliknutí pravým tlačítkem na kartu se zobrazí kontextová nabídka, která umožňuje karty seskupit. Každé skupině lze přiřadit název a barvu. Pravým tlačítkem myši lze také do skupiny přidávat další karty. Pro lepší organizaci potom můžete po liště přesouvat celou skupinu karet, a to kliknutím na název skupiny. Google tvrdí, že funkci vyvíjí a testuje již řadu měsíců. Reaguje s ní na potřebu některých uživatelů, kteří preferují možnost pracovat se snadno zorganizovanými kartami, aniž by museli např. otevírat více oken prohlížeče.

Google přináší také pár tipů, jak novou funkci efektivně využít. Skupiny karet se mohou hodit v situacích, kdy pracujete na více (pracovních či školních) projektech najednou, nebo třeba porovnáváte produkty z různých e-shopů. Nebo lze skupiny pojmenovat podle urgence. Do jedné skupiny tak můžete vložit stránky pro projekty s blížícím se deadlinem a do jiných zase karty, na jejichž vyřízení máte více času. Nebo můžete vyzkoušet pojmenování skupin pomocí emotikonů. Stejně jako v případě běžných karet, také jejich skupiny zůstanou uloženy i po ukončení Chromu, takže se k nim později můžete vrátit.

Z důvodu udržení stability a výkonu prohlížeče se bude nová funkce dostávat do Chromu postupně. K prvním uživatelům stabilního sestavení by se měla dostat v nové verzi, která vyjde příští týden. Skupiny karet budou dostupné v Chromu pro Chrome OS, Windows, Mac i Linux. Už nyní lze funkci vyzkoušet v beta verzi prohlížeče. Uživatelům, kteří nemohou možnost seskupení karet najít, doporučují vývojáři restartovat prohlížeč, aby mohla být dokončena aktualizace.

Ceny souvisejících / podobných produktů: