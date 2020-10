Máte zájem o novou výkonnou grafiku? Smůla, na trhu je vakuum

Letos se soupeření mezi NVIDIÍ a AMD nebývale vystupňovalo. Máme tu nové generace grafických karet, které výjimečně přichází na trh ve stejnou dobu a do toho navíc brzy promluví i nové konzole, před nimiž má obavy především NVIDIA dle toho, jak proti nim brojí sám Jensen Huang. Objevila se nám tu ale jedna ošklivá, nepěkná věc, která vychází právě z výše popsané konstelace produktových novinek. Na trhu s výkonnými kartami je aktuálně vakuum, a to i pro ty zákazníky, kteří by z nějakého důvodu měli stále zájem o GeForce starší generace.

Je to jednoduché: RTX 2000 mizí z trhu, RTX 3000 dorazily v naprosto nedostatečných počtech a nové Radeony se ještě nezačaly prodávat. Konkrétněji řečeno, karty RTX 2080 (Super, Ti) nejsou skladem a těžko už kdy budou. Modely RTX 2070 jsou ještě občas k dostání, ale kdo by je nyní chtěl? A pak tu máme jednu horkou novinku, a sice RTX 3070.

RTX 3070 bezesporu dorazila ve větších počtech než RTX 3080, ale stále to není slavné i vzhledem k tomu, že NVIDIA si na naskladnění vyhradila více času, než původně plánovala. Kdo si včera nepočíhal na samotný začátek prodeje a neměl navíc velkou dávku štěstí, ten bude muset čekat dál. Karty RTX 3070 jsou na tom u velkých prodejců stejně jako RTX 3080, v drtivé většině případů nebyla ani stanovena cena, natož pak přibližné datum naskladnění.

A pak tu máme AMD, které dosud mělo na trhu první generaci Navi, jež v podobě RX 5700 XT může nyní už konkurovat modelům RTX 2070 Super, ovšem my se nyní bavíme o výkonnějších kartách, takže Navi 10 je mimo hru. AMD tak nyní chystá pro vypuštění na trh karty, které nemají přímé předchůdce. Je tak jasné, že zde ani není co doprodávat (Radeon VII je navíc dávno nedostupný) a zákazníci si musí případně počkat až do hloubi listopadu na Radeon RX 6800 (XT).



Pokud se navíc do té doby situace s dostupností nových GeForce nezlepší, lze počítat s tím, že zájem o nové Radeony bude o to větší. Nyní tak budeme sledovat zvláště zprávy o tom, jaké mohou být prvotní skladové zásoby, o čemž bychom se mohli dozvědět snad už v příštím týdnu. AMD má nyní šanci zabodovat a my uvidíme, zda dostojí svému slibu (resp. slibu Franka Azora ), že nástup RX 6000 nebude jen "papírový".

