Matrox uvádí LUMA Pro A380 Octal, má dva Intely Arc A380 i 8 výstupů na monitor

Od dob karet Matrox Parhelia uplynulo už hodně vody. Šlo o poslední grafické karty tohoto výrobce pro hráče. Firma boj s Nvidií a další konkurencí té doby vzdala, přičemž se začala více soustředit na to, co ji odlišovalo už tehdy, kvalitu výstupu. Dnes se soustředí na průmysl, vládní nasazení, zdravotnictví a obecně oblast digitálního zobrazování, jako jsou např. video stěny a podobně. Právě do této oblastí míří její zajímavá novinka, grafická karta LUMA Pro A380 Octal. Neobsahuje žádné vlastní GPU, najdeme tu totiž dva čipy Intel Arc A380E.

Výsledkem je 1slotová karta s rozměry 26,45×12,68 cm, která obsahuje 12 GB GDDR6 paměti. Zajímavostí je především to, že obsahuje 8 portů, konkrétně jde o Mini DisplayPort 2.0 s UHBR10. Jedna karta tak dokáže poslat výstup na 8 5K/60Hz monitorů v HDR a 12 bitech, nebo na 4 monitory 8K/60Hz, příp. 5K/120Hz, podporován je Adaptive Sync. V jedno systému mohou být maximálně dvě takové karty, takže počet výstupů z jednoho počítače tak může být dvojnásobný. Chlazení je aktivní, spotřeba činí 130 W a karta je určena do slotu PCIe 4.0 x16.

Hlavní výhodou celého řešení je to, že na všechny displeje lze poslat přesně synchronizovaný obraz, a to i při použití dvou takových karet pouhým použitím framelock kabelu místo toho, aby byla potřeba ještě speciální synchronizační karta.