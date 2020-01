Matrox začne vyrábět novou řadu grafických karet s čipy NVIDIA

Matrox byl jedním z mnoha konkurentů společností Nvidia a ATi (dnes spadající pod AMD), které bojovaly na trhu s grafickými kartami. To je ale už dávná minulost. Přestože však o Matroxu není moc slyšet, i nadále jde o výrobce grafických karet. Poslední dobou to jsou ale především karty pro embedded nasazení s více grafickými výstupy vhodnými např. pro video stěny skládající se z většího množství obrazovek nebo nejrůznější 24/7 průmyslové a environmentální systémy. A právě nové karty pro toto nasazení by měly vzniknout ve spolupráci s někdejším rivalem, společností Nvidia.

Tyto grafické karty Matroxu budou využívat upravené GPU založené na Nvidia Quadro. Každá karta zvládne čtyři synchronizované 4K výstupy, přičemž celkem bude možné spojit až čtyři takové karty pro zobrazování na 16 displejích. Nebude chybět podpora HDCP a software Matrox PowerDesk pro snazší rozložení obrazu mezi displeje. Cenu nebo dostupnost připravovaného řešení zatím neznáme.

