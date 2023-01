Mazda MX-30 R-EV s Wankelovým extenderem: geniální EV nebo nesmysl?

Skoro celý svět chce přejít na elektromobilitu a máme zde hodně různých přístupů. Např. automobilka Mazda to zkouší nějakou dobu s crossoverem MX-30 e-SkyActive EV, který záměrně vybavila malým 35,5kWh akumulátorem, aby byl vůz lehčí a netahal se s příliš těžkým akumulátorem, neopotřebovával tolik silnice nebo pneumatiky, zároveň měl dostatečný dojezd pro městský provoz. I tak má ale tento akumulátor poměrně hrozivých 310 kg, což je mnohem více, než bychom asi čekali (dnes bychom očekávali spíše něco okolo 200-240 kg). S touto baterií dokáže papírově ujet 200 km v kombinaci a 265 km ve městě dle normy WLTP. Na delší jízdu to nikdy moc nebylo, 50kW "rychlonabíjení" nabije dle specifikací 60 % akumulátoru (cca 120 km) za 25 minut. Pro ty, kteří potřebují delší dojezd, tedy nejezdit jen ve městě, a v takových případech netrávit věčnost na nabíječkách, je tu nyní k dispozici Mazda MX-30 e-SkyActive R-EV.



V tomto případě ho nejpřesněji můžeme označit jako elektromobil s extenderem. Podobný hybridní přístup (ne nutně úplně totožný) je v poslední době u japonských automobilek docela oblíbený, razí ho např. Nissan nebo bez možnosti připojení do elektrické sítě Honda u nového Civicu e:HEV (tam se spalovací motor stará o výrobu elektřiny pro elektromotor, ze sítě ho nenabijete a v podstatě jde primárně o elektromobil jezdící stále jen na extender, v některých režimech umožňuje i přímé spojení spalovací jednotky s koly). Novou Mazdu oproti Hondě ale můžete i nabíjet. Zajímavá je ale zde ona spalovací jednotka. Jde totiž o motor s Wankelovým principem, tedy s rotačním pístem. Tato konstrukce je známá ze sportovních kupé Mazda RX,vyznačuje se vysokým výkonem při malém objemu, ale je také nechvalně "proslulá" svou netěsností a problémy s životností.

A právě takový jednoduchý jednorotorový motůrek s objemem 830 cm3 je i zde. Poskytuje max. výkon 55 kW při 4700 otáčkách za minutu, což je na tak malý objem velmi solidní číslo. To je dáno především vysokým točivým momentem 116 Nm při 4000 ot./min (140 Nm z litru objemu!). To vše vypadá hezky, ale bohužel tu máme i několik nepříjemných vlastností, které vznáší otazníky nad tím, zda jde vlastně o krok vpřed nebo vzad (nebo obojí zároveň?).

Mazda zde snížila velikost akumulátoru na polovinu, ten má tedy 17,8 kWh. To má dle výrobce stačit na ujetí 85 km ve smíšeném provozu, resp. na 109 km ve městě. Hmotnost akumulátoru klesla z 310 na 188,2 kg, nicméně spalovací motor s hmotností 97 kg a další příslušenství, které musí tyto dvě jednotky dávat dohromady, něco váží, a tak se pohotovostní hmotnost zvýšila ze 1750 kg na 1881 kg. Verze s extenderem je tak o 131 kg těžší. Zhruba o totéž stoupla celková hmotnost, a tak toto relativně malé auto s rozměry 4395×1795×1555 mm dosahuje celkové hmotnosti 2,25 tuny.

Max. výkon elektromotoru stoupl ze 107 kW na 125 kW, točivý moment ale klesl z 271 Nm na 260 Nm. Akcelerace z 0 na 100 km/h se zlepšila z 9,7 na 9,1 sekundy (na elektromobil s tak vysokým výkonem překvapivě špatné číslo) a max. rychlost je nadále omezena na 140 km/h. Max. 30minutový výkon klesl z 80,9 na 60 kW, hodinový pak ze 79,2 na 55 kW (to by měla být dostatečná rezerva, neboť je to dost na udržení 170km/h rychlosti na dálnici, kterou auto stejně nevyvine). Zajímavostí je možnost 1500W elektrického výstupu pro napájení různých zařízení.

Dostáváme se k dojezdu. A zde je asi největší otazník nad smysluplností nové Mazdy. Novinka se totiž vyznačuje na dnešní poměry (zejména pro různé hybridní a extenderové vozy) velkou 50litrovou nádrží na benzín. Bohužel použitý Wankelův motor je papírově všechno, jen ne úsporný. Celkový dojezd má být totiž 600 km. Pokud odpočítáme 85 km z nabité baterky, s vybitou baterkou se dostáváme k hrozivému číslu 50 litrů benzínu na 515 km, tedy spotřebě 9,7 litrů na 100 km. Pokud ji nabijeme a započítáme-li i elektrické kilometry, jsme na 8,3 litrů na 100 km (50 litrů na 600 km).

Ostatně i v normované spotřebě WLTP sice máme kombinaci s elektřinou na hodnotě 1,0 litru na 100km (pokud budete jezdit krátké trasy a vůz pravidelně nabíjet, není to nic, co by mělo být nedosažitelné), ale klasická papírová kombinace se zastavila na vysoké hodnotě 7,6 l/100km, na dálnici Mazda hovoří dokonce o 9,5 litru na 100 km. Zde připomeňme, že nenabíjecí Honda Civic e:HEV s relativně klasickým dvoulitrovým čtyřválcovým extenderem (resp. zde spíše generátorem) má v papírech 4,7-5,0 litru na 100 km a zdá se, že za takové spotřeby v průměru jezdí i první majitelé v reálu.