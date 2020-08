Medal of Honor: Above and Beyond, aneb VR James Bond ve druhé světové

Medal of Honor: Above and Beyond tak bude další střílečka, v níž se podíváme do Normandie v kůži udatného amerického vojáka, ovšem spíše než řadovým, i když velice obávaným vojínem budeme po válečné Evropě běhat coby James Bond (nebo spíš Eso Rimmer?), který bude střílet po horských myslivcích na lyžích, rozbíjet busty o hlavy důstojníků, vyhazovat do povětří vlaky i majáky a samozřejmě si vezme na starost i raketová sila s V2. Však to známe.

Trailer ale ukazuje, že se nepodíváme jen do Evropy, ale přinejmenším také na moře či do vzduchu a na sever Afriky, nicméně stále půjde prostě o evropskou část konfliktu a boj proti nacistům a fašistům. Dle dostupných informací se po nasazení VR headsetu vžijeme konkrétně do role příslušníka US Office of Strategic Services (OSS), čili známé agentury předcházející i dnešní CIA.

Jak ukazuje video, studio Respawn Entertainment se zde opravdu bude snažit využít možností virtuální reality jako takové, ovšem nevypadá to, že by hra byla až tak uzpůsobena možnostem headsetů jako Alyx. Respektive si lze představit, že roznětku onoho dynamitu na trezoru namísto ruky s ovladačem zapálíme prostě pohledem ovládaným myší, atp. Je ale zřejmé, že virtuální realita všem těm pečlivě naskriptovaným scénám dá nový rozměr a naopak, pokud by šlo o hru v této podobě, která by byla určena prostě pro PC a konzole a jejich myši či gamepady, asi by nikoho nenadchla.

To platí i pro grafiku, která nevypadá zrovna úžasně, jak by šlo očekávat od hry vycházející v době nástupu next-gen konzolí. Hraní ve VR je celkově hardwarově náročnější, takže mdlou grafiku reprezentovanou výše zobrazeným Mustangem je možné akceptovat, ale zároveň nelze čekat, že Medal of Honor: Above and Beyond přijde i ve verzi pro monitory/TV.

Dle EA se máme těšit především bohatý příběh, jak slibuje ředitel série Medal of Honor Peter Hirschmann, který ji má pod palcem už od roku 1999. Nakonec se dozvídáme, že nepůjde pouze o omezení na herní VR headsety obecně, ale dokonce na Oculus Rift a Oculus Rift S VR. Pro ně hra vyjde během letošní předvánoční sezóny, ale tvůrci by snad ve svém zájmu alespoň se zpožděním snad měli připravit i podporu jiných headsetů, ostatně jejich trh není tak velký, aby si mohli dovolit tvořit exkluzivní nabídky. Ale to je konec konců jejich věc.

