Měděné nanodrátky pro rychlejší nabíjení baterií: 60 % za 5,6 minuty

Vývoj nových akumulátorů se děje na mnoha frontách. Od revolučních koncepcí, na které si v tom nejlepším případě počkáme více než 10 let, ne-li násobně více, přes významnější úpravy stávajících akumulátorů, které znatelně mění např. základní materiály anod a katod, nebo přináší pevný elektrolyt, až po relativně malé úpravy, které mají šanci se dostat na trh v relativně krátkém několikaletém období. Sem by mohly spadat výsledky bádání čínských vědců, kteří se soustředili na rychlost nabíjení lithiových akumulátorů s grafitovou anodou.



Ti vytvořili upravenou grafitovou anodu, které využívá měděných příměsí a nanodrátků z tohoto materiálu, což jim umožnilo změnit poréznost anody a zlepšit její uspořádání. Při velmi rychlém nabíjení 6C se jim podařilo dosáhnout 60% nabití za pouhých 5,6 minuty, zatímco standardnímu akumulátoru to trvalo 12,4 minuty. Na nabití 80 % potřebovali 11,4 minuty, zatímco ten původní potřeboval 23,8 minuty. Takto se povedlo dosáhnout také vyšší energetické hustoty, která při 6C vzrostla z 550 Wh/l na 701 Wh/l. Zda se někdo tohoto nápadu chopí i pro komerční nasazení, to ukáže až čas (pokud se to vůbec dozvíme, že byl nasazen).