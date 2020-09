MediaTek chce získat licenci, aby mohl dodávat CPU společnosti Huawei

Spojené státy brání společnosti Huawei v přístupu k americkým součástkám, výrobním postupům a jiným technologiím, což významným způsobem limituje možnosti využití stávajících mobilních procesorů. Ty se nyní Huawei kriticky nedostávají a nyní je otázkou, co se bude dít dál. Produkce telefonů už byla pozastavena a je možné, že jeden z největších výrobců telefonů na světě (v některých obdobích i největší) tak možná úplně vyklidí pole. Procesory Qualcomm se stejně jako produkce svých vlastních čipů Kirin v TSMC stávají minulostí a do všeho se nyní vložila společnost MediaTek, která si snaží zajistit právo na to, aby mohla společnosti Huawei dodávat své procesory.



Pokud ho nezíská, od poloviny září nebude mít Huawei přístup už ani k procesorům MediaTek (což je docela pravděpodobné). Protože produkce v TSMC je zapovězena a nereálně vypadá i produkce u Samsungu, bude se Huawei muset obrátit k jiným společnostem. Čínský SMIC je sice schůdnou cestou, ale výrobní procesy této společnosti nejsou na úrovni výše zmíněných dvou výrobců (velkosériová výroba 7nm procesem má začít příští rok, jenže to už budou ostatní na 5 nm). Proto se má Huawei údajně snažit si zajistit vlastní továrnu na výrobu čipů bez využití amerických technologií, ale ani zde se nedá předpokládat, že by se mohla snadno dotáhnout na dnešní špičku.

