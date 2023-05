MediaTek Dimensity 7050 zvládne 200MPx fotoaparát i AI

Společnost MediaTek je dnes už největším výrobcem mobilních procesorů pro telefony. Její nabídka je velmi solidní už i v high-endu, nicméně základ má v bohaté nabídce mainstreamových a low-endových procesorech, které jsou populární zejména v levnějších čínských nebo indických telefonech. Ostatně nový procesor Dimensity 7050 se jako první objeví v Indii v telefonu Lava Agni 2 5G. Novinka je už tradičně 8jádrovým 64bitovým procesorem, přičemž výkonnou dvojicí tu jsou jádra ARM Cortex-A78 s frekvencí 2,6 GHz, dále je tu úsporná šestice jader Cortex-A55 s taktem 2,0 GHz. Podporovány jsou operační paměti LPDDR4x nebo LPDDR5, v případě úložišť to jsou standardy UFS 2.1 a UFS 3.1.



Grafickým čipem je ARM Mali-G68 MP4, který si troufne na kódování videa H.264 a H.265/HEVC, max. je to jen 4K při 30 fps. Pokud jde o přehrávání videa, vedle H.264, HEVC a MPEG-1/2/4 zvládne i VP-9, opět je maximem 4K při 30 fps. Jeho ISP pak zvládne práci s fotomodulem o rozlišení až 200 MPx, což se jistě bude líbit marketingovým oddělením. Procesor umožňuje využít displej s vysokým rozlišením Full HD+, a to až do 2520×1080 pixelů při frekvenci 120 Hz (včetně podpory Intelligent Refresh Rate Display). Nesmí se dnes už zapomenout ani na akcelerátor pro výpočty algoritmů AI, najdeme tu totiž MediaTek APU 550 3.0. Dimensity 7050 zvládá polohové služby GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC, máme tu i Wi-Fi 6 (802.11ax) a Bluetooth 5.2. Samozřejmostí je podpora datového připojení 5G a hráči ocení 5G HSR pro automatický výběr takového 5G připojení, které má nejnižší latence.