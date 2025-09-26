MediaTek Dimensity 9500 běží s taktem až 4,21 GHz, vyráběn je 3nm procesem
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
MediaTek dále útočí na svého tradičního rivala, společnost Qualcomm. Jeho nový high-endový procesor Dimensity 9500 nabídne frekvence až 4,21 GHz a má být o 32 % výkonnější v ST.
Reklama
Společnost MediaTek v těchto dnech představila svou novou vlajkovou loď na poli mobilních procesorů, Dimensity 9500. Jde o 8jádrový procesor, který má jedno hlavní jádro ARM C1-Ultra s 2 MB L2 cache a taktem 4,21 GHz. To doplňuje trojice jader C1-Premium s 1 MB L2 cache a 3,5 GHz a čtveřice C1-Pro s 512 kB L2 cache a frekvencí 2,7 GHz. Podle výrobce má o 100 % větší L1 cache a o třetinu větší L3 cache. Jednovláknový výkon měl vzrůst o 32 %, efektivita tohoto jádra měla vzrůst dokonce o 55 %. O 37 % se snížila i spotřeba ve špičce. Díky architektuře ARMv9.3 tu máme u podporu instrukcí SME2, které zajistí lepší výkon pro AI úlohy. Procesor podporuje paměti LPDDR5X-10667 a úložiště UFS 4.1.
Samozřejmostí je podpora pro 5G, a to v pásmu Sub-6GHz s max. rychlostí stahování 7,4 Gbps. Dále tu máme Wi-Fi 7 (802.11be) s rychlostí downloadu až 7,3 Gbps, Bluetooth 6.0 pak podporuje max. 12 Mbps. Procesor si poradí s 320MPx fotoaparátem, zvládne natáčení videa v 8K60p, případně 4K120p s EIS. GPU je ARM Mali-G1 Ultra MC12 s podporou 8K60p 10bitového videa ve formátech AVC, HEVC, VP9 i AV1, má o 33 % vyšší výkon než předchůdce a v ray-tracingu je to dokonce o 119 %. Jako první podporuje 120 fps při využití RT. Zajímavostí je také unifikovaná datová cache pro CPU, GPU i NPU. Pokud jde o displeje, zvládne WQHD+ a až tři displeje najednou (tedy dvojitě skládané telefony). O AI se stará MediaTek NPU 990 s podporou pro generativní i agentickou AI. NPU má o 56 % nižší spotřebu ve špičce, generování tokenů je 2krát rychlejší a zvládne generování až 4K obrazu. Procesor je vyráběn pokročilým 3nm procesem TSMC N3P.
Zdroj: gizmochina.com, mediatek.com