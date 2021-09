MediaTek Kompanio 900T: procesor pro mobilní PC na bázi ARMu

Společnostpřed pár dny představila nový procesor. Jde o mobilní čip, který míří do tabletů, ale také do některých počítačů. Asi největší využití by mohl najít v tzv. chromeboocích. Architektura ARM se tak nadále pokouší dostat se i do oblasti PC, zatím tedy v její mobilní sféře (nepočítáme-li poslední iMacy ). 900T je procesor vyráběný 6nm procesem, má 8 jader, přičemž dvě jsou výkonná jádra ARM Cortex-A78 a šest je pak úsporných Cortex-A55. Pokud jde o GPU, tak tím je ARM Mali-G68 a jsou zde i jádra pro zpracovávání systémů umělé inteligence.