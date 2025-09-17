MediaTek má za sebou tape-out svého high-end čipu pomocí 2nm procesu u TSMC
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Výroba pomocí 2nm procesů se blíží a společnost MediaTek má už za sebou tape-out svého high-endového procesoru pomocí 2nm výrobního procesu TSMC N2.
I když se výroba pomocí 2nm procesů už testuje, velkosériová výroba je ještě docela vzdálená. Dalším krokem vpřed je tape-out výkonného procesoru MediaTeku pomocí 2nm procesu TSMC N2. Mělo by jít o high-endový procesor, ale více informací o vyrobeném SoC není známo. Je tak vidět, že proces je už reálný a má své výstupy, otázkou ale je, nakolik jsou dobré (např. jaká je výtěžnost). Doladění všeho do finální produkce ještě nějakou dobu potrvá, a tak by se tento procesor MediaTeku měl pomocí nového procesu začít vyrábět až na sklonku příštího roku 2026. To tedy znamená více než rok ode dneška.
Pokud srovnáme nový 2nm proces s dnešním 3nm TSMC N3E, tak by nová verze měla přinášet o 20 % vyšší hustotu tranzistorů, dále se také mluví o 18 % vyšším výkonu při stejné spotřebě, případně o 36% energetické úspoře při stejném výkonu. Jakou kombinaci navýšení výkonu a posunu spotřeby MediaTek zvolí, to se teprve uvidí. Výkon půjde nahoru s téměř jistotou, zda ale využije nového procesu k udržení spotřeby, jejímu snížení, nebo naopak mírnému zvýšení pro ještě výraznější navýšení výkonu, to se teprve uvidí.
Ještě připomeňme, že v případě high-endového čipu by to mohlo znamenat nějaké nejnovější varianty čipů Dimensity, vyloučit ale nelze ani nějaké varianty čipů vyvíjených s Nvidií (N1 a N1X by měly být na stávajících 3nm procesech, pokud se firmy nerozhodnou to o celý rok odložit a vrazit na trh s AI PC v plné parádě až na 2nm procesu).
