MediaTek na letošek plánuje tape-out 2nm procesoru

Zatímco společnosti Apple se moc do 2nm výrobního procesu od TSMC údajně moc nechce kvůli ceně i nevhodnému načasování, společnost MediaTek by mohla být tentokrát možná i o trochu rychlejší. Z úst MediaTeku totiž vyšlo, že by letos v září mělo dojít k tape-outu připravovaného high-endového procesoru pomocí tohoto nového procesu. Není jasné, který procesor to přesně je, ale dá se předpokládat, že by mohlo jít o high-endové Dimensity 9600.



I když by první 2nm čipy MediaTeku měly být vyrobeny už letos, velkosériová výroba pomocí 2nm procesu TSMC je plánována až na druhou polovinu roku 2026, takže letos se těchto procesorů od MediaTeku nedočkáme. Jenže tady se zdá, že právě tohle by mělo způsobit odsunutí 2nm výroby pro Apple až na rok 2027. Apple by potřebovat vyrábět čipy A20 pro iPhone 18 už od přelomu jara a léta roku 2026, to ale bude 2nm proces N2 stále ještě pár měsíců před spuštěním velkosériové výroby. MediaTek by tak mohl mít na trhu 2nm procesor o něco dříve než Apple (koncem roku 2026).

Nezodpovězenou otázkou je ale cena takových čipů. Proces N2 totiž bude vše, jen ne levný. Připomeňme, že proti procesu N3 (MediaTekem blíže neurčené variantě, může jít o N3, N3E i N3P) má přinést o 15 % vyšší výkon a o 25 % nižší spotřebu.