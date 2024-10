MediaTek se chlubí výkonem 3nm procesoru Dimensity 9400, Apple poráží o 10-20 %

MediaTek představila nový procesor Dimensity 9400. Ten je zajímavý např. tím, že je vyráběn 3nm procesem TSMC N3E, čímž se tak stává jedním z prvních, kdo po Applu konečně přechází na 3nm proces. To by mělo přinést vyšší efektivitu procesorů, a tedy i déle udržitelný výkon. Novinka má 8 jader, kdy je tu jedno extra výkonné jádro Cortex-X925 na taktu 3,63 GHz, 3 jádra Cortex-X4 a 4 jádra Cortex-A720. Nejsou zde tedy úsporná jádra řady 5xx. Apple A18 Pro má jen 6 jader, přičemž dvojice výkonných běží na 4,05 GHz. Společnost MediaTek se nyní chlubí tím, jakého výkonu její novinka dosahuje.

Zmiňuje, že v benchmarku Geekbench 6 dosahuje její procesor 9500 bodů, zatímco Apple A18 Pro jen 8600. To znamená 10% náskok. Tomu se ani nelze moc divit, protože jde o vícevláknový test, kde Applu chybí dvě jádra. MediaTek nicméně nezmínil výsledek v jednovláknovém testu, kde bývá Apple obvykle králem. Dále se tu objevil výsledek z benchmarku 3DMarku Steel Nomad Light, který otestoval jeho GPU Immortalis-G925. Tady MediaTek reportuje 2500 bodů, zatímco A18 Pro má mít okolo 2100 bodů. To dělá 19% náskok, nicméně vidíme, že čísla to jsou zaokrouhlená, takže to nemůžeme říci přesně. Nezodpovězenou otázkou byly spotřeby procesorů.



Objevil se ale i nezávislý test ve hře Genshin Impact v rozlišení 720p a jasu 350 nitů. A výsledky byly pro oba procesory hodně dobré. iPhone 16 Pro Max potřeboval 4,3 W, přičemž teplota telefonu činila 46,1 °C, nový Dimensity 9400 ve smartphonu Vivo X200 Pro měl skoro stejných 4,4 W a dokonce nižší teplotu 43,2 °C. Pro zajímavost, Dimensity 9300+ ve Vivo X100S vykazoval vyšší spotřebu 5,4 W a 45,8 °C. Nový procesor tak skutečně vypadá efektivněji než předchůdce. Byly tu ještě dva telefony s procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, přičemž jejich spotřeby byly s hodnotami 5,8-6,3 W nejvyšší, teploty telefonů pak činily 45,9-46,3 °C.