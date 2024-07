MediaTek údajně plánuje nové 3nm serverové čipy postavené na ARMu

Procesory MediaTek známe především z telefonů a tabletů. Zákulisně se ale proslýchá, že by mohla rozšířit portfolio svých výrobků i o serverové procesory. Ty by měly mířit na dnes stále populárnější úlohy spojené se systémy umělé inteligence, a to především tam, kde jde o nižší cenu a méně až středně náročné nasazení. Důležitá by měla být také vysoká efektivita a nižší spotřeba procesorů. To by mělo být dáno hned dvěma vlastnostmi nových čipů. Vyráběny mají být pokročilým 3nm výrobním procesem u TSMC, dále by měly být podle všeho postaveny na architektuře ARM a mít vlastní výpočetní GPU, čímž by měly konkurovat AMD a Nvidii, jejich akcelerátory jsou poměrně drahé (to platí především pro ty od Nvidie). Cílem by mohly být i některé méně náročné cloudové služby společností jako Microsoft, Google nebo Meta, zákazníky ale mohou být také startupy, které si nemohou dovolit dražší hardware společností AMD a Nvidia.



O konkrétních konfiguracích procesorů není prozatím nic známo, nevíme tedy, kolik by měly mít jader a podobné detaily. Spekuluje se však o tom, že první procesory by měly být rozesílány k otestování buď na konci letošního nebo počátkem příštího roku. Velkosériová výroba se ale očekává až za rok, tedy v druhé polovině roku 2025.