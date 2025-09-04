Aktuality  |  Články  |  Recenze
Mercedes-Benz v Düsseldorfu nasadí robotické psy Aris, chce ušetřit statisíce EUR

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Automobilka Mercedes-Benz je další firmou, která nasazuje roboty od společnosti Boston Dynamics. Spot, zde pod jménem Aris, by měl ušetřit statisíce EUR.
Roboti Spot od společnosti Boston Dynamics se používají už v mnoha firmách a další, která je chce využít, je automobilka Mercedes-Benz, a to konkrétně v továrně v Düsseldorfu, kde se vyrábí dodávky Sprinter a eSprinter. Roboti se zde jmenují Aris a jejich hlavní úlohou má být detekce úniků stlačeného vzduchu. Cílem je tak prediktivní údržba a odhalování problémů v brzkých fázích, aby se na nich mohlo zapracovat co nejdříve, a ne až tehdy, kdy jsou viditelně velkým problémem. K tomu využívá akustické senzory, které by i díky AI měly rozpoznat odchylky od normálního stavu. Už nyní jsou tito roboti využíváni k rutinní inspekci analogových ukazatelů na některých strojích.
 
Podle automobilky by včasné zásahy měly redukovat energetické ztráty o zhruba 60 %, což by mělo znamenat roční úspory na energiích ve stovkách tisíc EUR. Navíc by to mělo pomoci zamezit i ještě nákladnějším omezením v průběhu výroby díky možnosti včasné detekce problému a tedy i včasné údržbě v dobách, kdy stojí linky. Automobilku robotičtí psi nadchli i tím, jak dobře chodí po schodech a jak jsou schopni se pohybovat po celé továrně. Do budoucna se plánuje, že pomohou k vytvoření digitálního dvojčete továrny.
 
Není to ale jediná nová robotická technologie. Mercedes nasazuje také autonomní drony, kteří počítají prázdné nádoby v továrně, a to i s ohledem na jejich rozměry a tvar. Ve výsledku by měly zjednodušit jejich lokalizaci a odstranění, což ušetří čas a námahu pracovníkům továrny. V té nyní na ploše 325 tisíc m2 pracuje okolo 5500 zaměstnanců.
 

