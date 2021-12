Mercedes-Benz začne s prodejem autonomních vozů 3. úrovně

Mercedes-Benz v tomto jde o něco dál a jeho luxusní sedany S-Class a EQS budou mít od příštího roku autonomní řízení 3. úrovně. Vůz s jeho podporou si bude moci pořídit každý (kdo na to bude mít peníze). Vývoj autonomních vozů dále pokračuje a po delší době se opět posuneme dál, alespoň co se týče "běžně" dostupných vozů. Dosud bylo maximem částečně autonomní řízení 2. úrovně (SAE Level 2), které stále znamená jen pokročilé jízdní asistenty. Zdaleka tedy nejde o plně autonomní řízení. Jednou výjimkou je sice Honda Legend , která od letošního jara sice nabízí SAE Level 3, nicméně tam jde o omezený program pronájmu těchto vozů vybrané skupině uživatelů. Pořád tak nejde o všeobecnou dostupnost této technologie.v tomto jde o něco dál a jeho luxusní sedany S-Class a EQS budou mít od příštího roku autonomní řízení 3. úrovně. Vůz s jeho podporou si bude moci pořídit každý (kdo na to bude mít peníze).

Mercedes-Benz získal od německého regulátora KBA povolení pro provoz na této úrovni, splnil totiž všechny požadavky nařízení UN-R-157. To by mělo znamenat snazší uznání téhož v požadavcích EU, Velké Británie, Japonska, Jižní Koreje a Austrálie, což může urychlit mezinárodní přijetí. Technologie Drive Pilot se do vozů dostane v první polovině roku 2022 a kromě dosavadních asistentů bude nabízet i pokročilé funkce autonomního řízení, pochopitelně ale s nějakými omezeními.

Ve 3. úrovni tak bude fungovat jen do rychlosti 60 km/h, ideální má být do husté dopravy nebo dopravních zácp např. na rychlostních silnicích. Řidič sice musí přebírat řízení v případě potřeby, nicméně nemusí na něj dávat aktivně pozor jako u 2. úrovně. Podle Mercedesu tak řidič může během jízdy využít funkci In-Car Office, tedy nakupovat na Internetu, psát e-maily, komunikovat s kolegy nebo sledovat film. Zde připomeňme, že Mercedes-Benz má právě aktuálně svolávací akci kvůli tomu, že bylo možné u vozů nižších úrovní autonomního řízení jet a současně přistupovat např. k televizním programům. Konkurenční Tesla má také podobný skandál , ale ta k podobné akci zatím nepřistoupila. I pokud nehraje zrovna řidič (což by bylo extrémně nebezpečné), hraní spolujezdce na displeji může být pro řidiče rušivým podnětem, který může snížit jeho pozornost. Zajímavé je, že pro přehrávání videa v Teslách omezení je, ale pro hry nikoli.

klikněte pro zvětšení

Drive Pilot bude prozatím omezen na 13191 km silnic v Německu a už běží testy pro USA a Čínu. Systém mimo jiné reaguje na dopravní značky, chování okolních aut, k čemuž slouží mnoho různých senzorů. Např. vepředu máme radary 2 typů (na dlouhou vzdálenost s 90° úhlem horizontálně a 9° vertikálně a univerzální typ se 120° úhlem záběru), 120° LiDAR, nechybí 70° stereo kamera, dále vůz obsahuje 360° kamerový systém tvořený čtyřmi 120° kamerkami s překryvem, vzadu je 50° kamera, nechybí ani 12 ultrazvukových senzorů (6 vepředu, 6 vzadu) s úhlem záběru 120°, je zde řidičova kamera, anténa, senzor vlhkosti a pro vyšší bezpečnost ještě záložní systém pro celý systém, který i v případě výpadku toho hlavního dokáže řídit elektrické napájení, brzdový systém a řízení.

Vůz se dokáže přesně lokalizovat na HD mapě díky součinnosti více senzorů, takže dává dohromady data ze satelitní navigace i senzorů a HD mapy. Data z HD mapy jsou srovnávána se zaznamenanou skutečností, případně jsou upravována a má se dosáhnout přesnosti na centimetry.

