Mercury Research: Intelu se povedlo vzít zpět část podílu AMD mezi desktopy

Samotné AMD se ovšem čísly od Mercury Research často ohání, takže je i nyní můžeme brát jako relevantní a podívat se na ně v grafech připravených serverem Tom's Hardware . Tyto grafy ukazují přímo raketový růst firmy AMD v průběhu předchozího roku, který se ale v posledním čtvrtletí zlomil a naopak mírně klesl. A nejde pouze o desktopy, mělo by se dodat.

A jak je vidět, zařídil to pokles všech segmentů, čili mobilního, desktopového i serverového. Spodní graf ukazuje to samé, ovšem v tom "pravém měřítku", kde svislá osa ukazuje, jaký podíl AMD opravdu má a jak prudké byly dosavadní přírůstky. Z grafu je přitom patrné, že v posledním kvartálu byl pokles v rámci desktopů nebývale výrazný, takže se můžeme ptát, co se stalo.

AMD totiž zrovna v posledním kvartálu vyslalo na trh nové procesory Ryzen 5000, které lze považovat za velice dobré a dobře prodávané, ovšem nyní neměříme jejich kvalitu, ale celkové prodeje i ve vztahu k Intelu. Vypadá to tak, že Intel dokázal svých procesorů v posledním čtvrtletí předchozího roku prodat výrazně více než dříve, co by ostatně dávalo smysl. Procesorů Ryzen byl tehdy spíše nedostatek (a stále je) a jejich ceny rostly, zatímco Intel měl a má na trhu procesorů dost a zvláště na západě se prodávaly v řadě případů i za nižší než doporučené ceny.

Nejspíše právě to tak stojí za pozorovaným zlomem, který jednoduše znamená, že Intel dokázal z vysoké poptávky zákazníků lépe těžit a řada zákazníků zřejmě raději sáhla po tom, co bylo dostupné a ne po tom, co by si možná přála víc. Svou roli v tom také mohly hrát i celkově vyšší ceny procesorů nové generace oproti předchůdcům z řady Ryzen 3000.

AMD se přitom už zcela přiznaně potýká s nedostatečnou výrobní kapacitou a situace by se měla zlepšit snad někdy v polovině roku. V případě Intelu se přitom už o nedostatku 14nm procesorů moc nemluví a pokud jde o jeho Core 10. generace pro desktopy, ty byly zcela běžně k sehnání skladem v řadě obchodů, což se o Ryzen 5000 říci nedalo, i když situace je dnes už mnohem lepší.

Tímto se nám potvrzuje, že úspěch firmy AMD stojí a padá i na výrobních kapacitách a na tom částečně stojí i fámy, že se plánuje výroba v továrnách Samsungu

Ceny souvisejících / podobných produktů: