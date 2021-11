Mercury Research: prodeje levných PC se nebývale propadly

Kdo sleduje vývoj na trhu s PC, jistě dobře ví o postupně rostoucím podílu firmy AMD mezi x86 procesory , který se nezastavil ani přes to, že AMD nemůže ani zdaleka vyrábět všechno, co by rádo nabízelo. Ostatně ani Intel nemá bezedné kapacity.

Zvláště AMD si tak logicky pečlivě vybírá, k čemu své kapacity použije a to budou zpravidla čipy, na nichž může nejvíce vydělat, nebo jsou z nějakého důvodu důležité. Je tu snad spojitost mezi tím a výrazným propadem prodejů levných notebookových PC a Chromebooků, o němž mluví Mercury Reearch? Nějaká možná ano, ovšem jistě za tím bude mnohem víc, neboť dle této zprávy (via PCWorld ) se měl trh se zmíněnými počítači ve třetím letošním kvartálu rovnou "vypařit". Jinými slovy jde o největší mezikvartální pokles, který kdy postihl prodej mobilních procesorů.

Dle Mercury byl ostatně tento pokles očekáván vzhledem k tomu, že v předchozích kvartálech byly prodeje levných PC naopak velice vysoké, a to coby dopad pandemie. Lidé pracovali a učili se doma, k čemuž si pořizovali zpravidla levnější notebooky, které studentům a obecně pro kancelářské aplikace bohatě stačí.

To znamenalo, že v druhém kvartálu 2021 byly prodeje oproti poslednímu kvartálu 2020 o 180 procent vyšší, přičemž nyní se už propadly na úroveň před pandemií, čili šlo v podstatě o okamžitý pokles a je jen dobře, že výrobci s tím počítali.

Dle hlavního analytika firmy Mercury si naopak polepšily procesory a počítače střední třídy, čili Dean McCarron mluví především o procesorech Intel Core i5 a AMD Ryzen 5, díky čemuž se výrazně zvýšila také ASP, čili průměrná prodejní cena procesorů, a to mezikvartálně o nejvíce za posledních 23 let. Od McCarrona se ale také dozvídáme, že trh s PC není dle jeho názoru držen zkrátka nedostatkem procesorů, ale spíše nedostakem jiných komponent a součástek, které se používají pro stavbu PC.

Bohužel, levných a moderních Ryzenů pro desktopy se ani tak nedočkáme, jenomže to nyní byla pro AMD výhoda, neboť na poklesu poptávky po levných PC tratil především Intel, zatímco AMD díky tomu naopak získalo dva procentní body podílu.

A co desktopy? Mezi ně se s podílem jednoho promile probojovala také VIA, zatímco AMD si s obtížemi drží svůj 17% podíl, který by rozhodně mohl být vyšší, ostatně oproti předchozímu roku jde o snížení o 3 procentní body. Jde ale právě o dopad toho, že AMD ve výrobě upřednostnilo serverové a mobilní procesory, zatímco desktopové jsou na druhé koleji a levné desktopové rovnou na třetí, což se naopak týká i drahých HEDT, jejichž moderní verzi se Zen 3 firma dosud ještě ani nepředstavila.

Není tak divu, že Mercury hlásí rekordní dodávky a tržby z prodeje serverových procesorů AMD, ale už se nedozvíme konkrétní čísla.



Ceny souvisejících / podobných produktů: