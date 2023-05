Meta dostala rekordní GDPR pokutu 1,2 mld. EUR za posílání dat z EU do USA

Největší pokutu v souvislosti s nařízeními GDPR byla udělena společnosti Meta (dříve Facebook). Pokutu udělila Irish Data Protection Authority (IE DPA) jejímu evropskému zastoupení Meta Platforms Ireland Limited (Meta IE). Podle regulátora Meta nadále porušovala nařízení GDPR a neoprávněně zasílala data evropských uživatelů do USA, kde k nim mohly přistupovat americké organizace. Tahanice s Facebookem trvaly už od roku 2013 na základě žaloby rakouského právníka Maxe Schremse, která pramenila z dat, která zveřejnil Edward Snowden.



Data uživatelů měla chránit dohoda Privacy Shield, nicméně ta byla zrušena v roce 2020 poté, co se zjistilo, že ani ona nechrání data evropských uživatelů před americkými tajnými službami. Nyní by se o měl zasadit Digital Privacy Framework, nicméně i zde se hodně diskutuje o tom, že nejde dost daleko a data nebude dostatečně chránit ani on. Meta má nyní opětovně nařízeno, aby vyhověla nařízením GDPR, tedy aby přestala zasílat data evropských uživatelů do USA, také bude mít 6 měsíců na to, aby ukončila jejich ukládání v USA, tedy mimo území EU.



GDPR pokuta může obecně být do 20 mil. USD, případně až do 4 % celosvětových příjmů společnosti. V tomto případě činí výše pokuty 1,2 mld. EUR (1,3 mld. USD, 28,4 mld. Kč). Překonává tak dosud největší pokutu v souvislosti s GDPR, kterou byla ta pro Amazon ve výši 746 mil. EUR. Na druhou stranu, Meta (včetně Instagramu a WhatsAppu) dostala už několik GDPR pokut v souhrnné výši více než 1,36 mld. EUR. S touto novou pokutou tak už postihy pro Metu přesáhly 2,5 mld. EUR.



Abychom si to uvedli do kontextu, příjmy společnosti Meta za poslední čtvrtletí činily 28,65 mld. USD, nová pokuta tak činí 4,5 % čtvrtletních příjmů, resp. příjmy za 4 dny, což sice není něco, co by firmu položilo, ale není to ani úplně málo. Zhruba se tu bavíme o 1 % ročních celosvětových příjmů, takže pokuta mohla být teoreticky 4krát větší. Pokud jde o čistý zisk, ten činil 5,71 mld. USD, takže tady to už umaže 21 % čistého čtvrtletního zisku. Jinak řečeno, na evropskou pokutu padne 19 dní čistého zisku společnosti z celosvětových operací.



Někteří lidé tuto pokutu kvitují, jiní nicméně tvrdí, že je to stále málo. Např. Johnny Ryan z Irish Council for Civil Liberties řekl, že miliardová pokuta za špatné parkování nebude mít nějaký výrazný následek, když si firma špatným parkováním vydělává mnohem více miliard. Co se týče Mety, ta už loni vyhrožovala tím, že pokud EU bude vyžadovat splnění GDPR, může se společnost a její služby stáhnout z Evropy.