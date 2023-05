Meta opět porušila ochranu soukromí dětí, FTC chce plně zakázat monetizaci jejich dat

Společnost Meta (dříve Facebook) má za sebou velmi bohatou historii zneužívání dat svých uživatelů k finančnímu prospěchu. Asi nejvýznačnější byl skandál Cambridge Analytica, nicméně problémy se datují mnohem dále do minulosti. Jeden takový má své kořeny už v roce 2011, kdy podával zavádějící informace o tom, jaké údaje o uživatelích vlastně shromažďuje a co s nimi vlastně uživatel může udělat. Výsledkem bylo, že Facebook musel upravit své podmínky (v roce 2012) a dát jasně najevo, co se s daty děje. To ale porušil už pár měsíců poté, což později vedlo k odhalení skandálu Cambridge Analytica, a v roce 2019 porušil nová nařízení, která se týkala zejména ochrany dat dětí, a o rok později dostal pokutu ve výši 5 mld. USD. Jenže i tato nařízení Meta porušila také a FTC se znovu zlobí. Už potřetí.



Rodičům podávala nesprávné informace o tom, jakou kontrolu nad daty dětí vlastně mají, stejně tak byl problém s aplikací Messenger Kids, kde měli vývojáři přístup k více datům, než měli mít (a to až do poloviny roku 2020). Tím Meta porušila podmínky z dohody z roku 2019. Zjistilo se dodatečně ale také to, že porušila i podmínky dohody z roku 2012, např. děti v Messenger Kids mohly za určitých podmínek komunikovat i s neschválenými kontakty, takže šlo další porušení FTC Act i COPPA.



FTC nyní navrhuje další změny nařízení, které by měly být přidány k těm z roku 2020. Meta včetně všech svých projektů (Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus) bude moci využívat data mladistvých pod 18 let jen k bezpečnostním účelům a zakázána má být jakákoli monetizace těchto dat a jejich využití k finančním ziskům. Podle návrhu by také nesměla uvádět nové verze svých produktů, pokud nebude vyhodnoceno, že odpovídají nařízení o zachování soukromí. Nařízení se mají také vztahovat na všechny další společnosti, se kterými se Meta spojí, které koupí a podobně. Také nesmí jít s jejími zásadami o zachování soukromí na nižší úroveň než před koupí. Meta bude muset vyžadovat souhlas uživatele k pořízení biometrických údajů, jako je snímek tváře. Dále by se měla upravit ještě nějaká dílčí nařízení a zesílit se. Meta má nyní 30 dní na odpověď na navrhované změny. A otázkou je, pokud začnou platit, zda je Meta zase neporuší.