Meta spustila sociální síť Threads, konkurenci pro Twitter

Threads (v překladu Vlákna) kopíruje Twitter, jde tedy o platformu pro šíření stručných textových zpráv. V zásadě tak nejde o něco vyloženě nového. Meta, která provozuje Facebook coby největší sociální síť na světě, vycítila příležitost v návaznosti na nedávné mediální kontroverze kolem Twitteru způsobené nejdříve nejistotou ohledně jeho odkoupení Elonem Muskem a poté, co se začaly dít velmi rychlé změny, když už Musk Twitter skutečně koupil. Dnešní spuštění nové sítě tak přichází krátce poté, co Koncept nové sociální sítě(v překladu Vlákna) kopíruje Twitter, jde tedy o platformu pro šíření stručných textových zpráv. V zásadě tak nejde o něco vyloženě nového. Meta, která provozuje Facebook coby největší sociální síť na světě, vycítila příležitost v návaznosti na nedávné mediální kontroverze kolem Twitteru způsobené nejdříve nejistotou ohledně jeho odkoupení Elonem Muskem a poté, co se začaly dít velmi rychlé změny, když už Musk Twitter skutečně koupil. Dnešní spuštění nové sítě tak přichází krátce poté, co Musk zavedl nová omezení pro procházení/čtení obsahu na Twitteru

Mark Zuckerberg, CEO společnosti Meta, už oznámil, že za první 4 hodiny od svého spuštění se do sítě přihlásilo 5 milionů uživatelů. To zní samo o sobě dobře, na druhou stranu je třeba dodat, že pro přihlášení není potřeba vytvářet novou registraci. Stačí mít profil na Instagramu (který také provozuje společnost Meta) a pro přihlášení do Threads použít stejné přihlašovací údaje. Několik informací o nové sociální síti:

Momentálně je dostupná ve 100 zemích, ale v ČR zatím nikoli

Příspěvek může mít maximálně 500 znaků (vs. 280 na Twitteru)

Kromě textu lze přidávat také odkazy, fotky a videa dlouhá až 5 minut

Funkčnost kopíruje Twitter, některé funkce mají jiný název: Reposts = Retweets, Threads = Tweets

Není potřeba nová registrace, je potřeba mít účet na Instagramu

Vaše uživatelské jméno bude stejné jako to na Instagramu

Snadná publikace příspěvků ze sítě Threads v profilu na Instagramu

Lze do sítě Threads přenést sledující (followery) z Instagramu, kteří se do Threads také přihlásili

Webová verze zatím není, je třeba nainstalovat aplikaci z Apple App Store nebo Google App Store

Jelikož jde o start něčeho nového, je cílem zaujmout co nejvíce uživatelů (= bez reklam)

Práce na přípravě nové sítě měly údajně začít v lednu tohoto roku. Není to poprvé, co se Meta inspiruje konkurencí, viz v roce 2020 spuštění Reels v reakci na mimořádný vzestup popularity sociální sítě TikTok pro mladé uživatele se zaměřením na velmi krátká videa.





Pro úplnost dodejme, že Twitter má kolem 250 milionů uživatelů, zatímco Instagram jich má cca 2 miliardy.