Meta v Austrálii přiznala, že používá data uživatelů FB a Instagramu k trénování AI

Zdroje dat používaných k trénování systémů AI jsou velkou otázkou, která působí problémy nejedné firmě. Jen málokterá si dokázala zajistit taková data, že nemá problémy. Společnost Meta je nyní na pranýři v Austrálii. Zde při výslechu Melindy Claybaugh z Mety vyplynulo, že společnost využívá data Australanů ze sociálních sítí Facebook a Instagram ke tréninku svých systémů AI. Claybaugh to sice nejprve popírala, poté ale na otázku senátora Davida Shoubridge tuto praktiku přiznala. Potvrdila, že pokud nebyl příspěvek nastaven jako soukromý, veškerý text a obraz vložený na sít od roku 2007 se stal zdrojem dat pro trénink AI.



Claybaugh dodala, že data uživatelů s věkem pod 18 let součástí této datové množiny nebyly, nicméně na otázku senátora Shledona, zda to platí také o jím zveřejněných fotografiích, na kterých jsou jeho děti (tedy lidé mladší 18 let), zástupkyně Mety odpověděla, že v takovém případě se fotografie použily. Nebyla zodpovězena otázka, zda se použila data lidí, kteří se registrovali před dovršením 18 let, ale nyní jsou už dospělí (a zda se pak případně použila data jen od tohoto životního milníku nebo i ta předchozí).

V Austrálii nemají uživatelé možnost zakázat Metě používat snímky a jiná data k trénování AI. V Evropě tato možnost je kvůli zákonu GDPR. Uživatelé tak mají možnost toto nepovolit (učinit to ale Facebook rozhodně neudělal snadným), současně to také kvůli nejistotě způsobilo, že u nás nejsou dostupné AI funkce a služby, které mohou lidé využívat jinde ve světě. Meta rovněž dodala, že kdyby v Austrálii byly stejné zákony jako v Evropě, data Australanů by mohla být před ní také chráněna.