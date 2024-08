Meta v Texasu zaplatí rekordní mimosoudní vyrovnání 1,4 mld. USD za rozpoznávání tváří

V roce 2011 přišla sociální sít Facebook s funkcí, která umožnila rozpoznávat tváře ve vložených fotografiích, což uživatelům usnadnilo označování svých přátel. Problémem této funkce bylo ale to, že byla pro všechny uživatele automaticky aktivována, čímž jednak vytvářela diskutabilní problém ohledně soukromí lidí (v té době se to tak vážně ještě většinou nebralo), jednak tím v Texasu rovnou i porušovala místní zákon Deceptive Trade Practices Act, který vyžadoval, že jakékoli biometrické zpracování dat uživatelů může probíhat jen s informováním uživatelů a jejich explicitním souhlasem. A to zde bohužel neplatilo.



Generální prokurátor Ken Paxton tak v roce 2022 zažaloval společnost Meta a případ se vlekl dva roky. Společnost nicméně už kvůli podobným problémům funkci v roce 2021 deaktivovala, smazala všechna data, která tato funkce používala (nebo to alespoň tvrdí, že tak udělala), a dodnes nesouhlasí s tím, že by udělala něco špatného. Přesto se rozhodla, že přistoupí k mimosoudnímu vyrovnání, které je ve výši 1,4 miliardy USD (cca 32,5 mld. Kč). V USA je to nejvyšší vyrovnání, které bylo kdy dosaženo v rámci jednotlivého státu USA. Meta bude tuto částku splácet v průběhu následujících 5 let.

Pro představu, tato částka se rovná příjmům za cca 3 dny a čistému zisku za zhruba 9 dní. To se ale bavíme o celosvětových příjmech, nikoli o příjmech pouze z Texasu. V přepočtu na příjmy a zisky z Texasu to bude patrně mnohem citelnější částka.