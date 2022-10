Metaverse Mety (Facebooku) nepoužívají ani zaměstnanci, ta je k tomu nutí

O virtuální realitě se mluví už pěknou řádku let a podle předpokladů z konce minulého století jsme už dávno měli žít v podstatě ve virtuálním světě. To se sice u některých tak trochu děje, ale nikoli s VR brýlemi na hlavě. Prozatím to spíše vypadá, že se rozšíří sice náročnější, ale pro člověka přirozenější rozšířená realita, která do reálného obrazu dodává ten umělý, jímž ten reálný rozšiřuje. Jednou z firem, která se prozatím soustředí spíše na rozšířenou realitu, je např. Apple (i když i u něj se hovoří o vývoji VR brýlí, nicméně otázkou je, zda nebudou mířeny spíše na AR než VR, což uvidíme, až se představí).

Naopak výrazným zastáncem virtuální reality je Meta (Facebook), která má v prodeji VR brýle Oculus, a její šéf Mark Zuckerberg ve virtuální realitě a světě Metaverse vidí velkou budoucnost. Prozatím se mu to moc nedaří, divize pro VR přináší firmě nemalé ztráty a ukazuje se, že společnost má problém přesvědčit k používání virtuálního světa nejen uživatele, ale dokonce i své zaměstnance.



Její aplikace Horizon Worlds umožňuje setkávat se ve virtuálním světě a dostupná je přes Oculus Rift S nebo Meta Quest 2. Jenže jak ukazuje interní komunikace vedoucího celého projektu Metaverse, jímž je Vishal Shah, samotní zaměstnanci Mety nevidím moc důvodů ji vůbec používat. Ve zprávě zaměstnancům z 15. září nastínil, že je ze záznamů naprosto jasně vidět, že zaměstnanci ve virtuálním světě netráví dost času. Dále nadhodil otázku, proč nemilují produkt, který tvoří, a jak mohou předpokládat, že ho uživatelé budou milovat, když ho sami nemají rádi? Dále se ve zprávách objevilo i to, že na základě zpětné vazby od vývojářů, uživatelů, testerů a dalších lidí je Horizon Worlds plný chyb, problémů se stabilitou, což dělá užívání si "kouzla" Horizonu problematickým.

Dokonce to došlo tak daleko, že 30. září se měla objevit další zpráva, kde Shah nabádal k tomu, aby vedoucí týmů vyžadovali od svých zaměstnanců, aby se do virtuálního světa připojili alespoň jednou týdně. Připojil totiž otázku, jak je možné začít milovat Horizon, když ho člověk vlastně nepoužívá?