Meteor Lake: první 7nm procesory od Intelu pro běžná PC

Označení Meteor Lake se už začalo objevovat v ovladačích a technických dokumentech, čili jisté je to, že jde o reálnou procesorovou generaci, která má následovat po 10nm++ procesorech Alder Lake. Dle toho, co víme o vývoji výrobních procesů Intelu, a to přímo z oficiálních zdrojů, by tak Meteor Lake měly jednoznačně být první klientské 7nm procesory této firmy.

Čili nyní tu už nějaký ten pátek máme 10nm generaci Ice Lake, ačkoliv ta se mezi desktopy vůbec nedostala a slavné to není ani v případě mobilních PC. Letos budou následovat 10nm+ procesory Tiger Lake, jež ovšem budou také pouze pro mobilní PC, neboť pro desktopy si Intel chystá Comet Lake-S (představení očekáváme už ve čtvrtek) a relativně brzy by snad měly následovat Rocket Lake. Právě Rocket Lake a Tiger Lake by tak měly bezprostředně předcházet generaci Alder Lake (10nm++) a ta by již měla být nabídnuta i v desktopové příchutí. Ostatně Intel nám oficiálně slíbil, že desktopové 10nm procesory budou a vypadá to, že nic jiného než Alder Lake se zde nenabízí.

Pokud se tak Intelu podaří postupovat už bez větších zádrhelů, mohl by Meteor Lake nabídnout v roce 2022, přičemž o jeho 7nm procesu se mluví jako o ekvivalentu 5nm procesu firmy TSMC nebo i Samsung, alespoň dle tranzistorové hustoty.

Dnes ale můžeme čekat především na informaci, kdy mají přijít na trh procesory Rocket Lake, protože pokud by je Intel pojal jako další řádnou generaci, mohli bychom na 7nm Meteor Lake pro desktop v roce 2022 zapomenout. Brzy budou představeny Comet Lake-S tvořící další 14nm generaci založenou na Skylake, takže Rocket Lake by musely tvořit jakýsi most mezi starým a novým procesorovým světem a především přijít co nejdříve, aby se na trh v příštím roce už mohly dostat právě i desktopové Alder Lake.

Stále je tak možné, že Intel pojede dle následující tabulky.

Generace Proces Max. jader TDP Čipsety Patice Paměti PCIe Rok Skylake 14nm 4/8 35-91W 100-Series LGA 1151 DDR4/DDR3L PCIe Gen 3.0 2015 Kaby Lake 14nm 4/8 35-91W 200-Series LGA 1151 DDR4/DDR3L PCIe Gen 3.0 2017 Coffee Lake 14nm 6/12 35-95W 300-Series LGA 1151 DDR4 PCIe Gen 3.0 2017 Coffee Lake 14nm 8/16 35-95W 300-Series LGA 1151 DDR4 PCIe Gen 3.0 2018 Comet Lake 14nm 10/20 35-125W 400-Series LGA 1200 DDR4 PCIe Gen 3.0 2020 Rocket Lake 14nm 8/16? ? 500-Series? LGA 1200? DDR4? PCIe Gen 4.0? 2020? Alder Lake 10nm? 16/32? ? ? LGA 1700? DDR5? PCIe Gen 4.0? 2021? Meteor Lake 7nm? ? ? ? ? DDR5? PCIe Gen 4.0? 2022?

