Metro v San Franciscu se po čtvrt století zbaví 5,25” disket

Spousta systémů je založená na velmi starých technologiích, příkladem může být i metro v San Franciscu a jeho systém autonomního řízení (Muni Metro Automatic Train Control System - ATCS). To totiž v roce 1998 naběhlo na řídicí systém využívající technologie už v té době zastaralých 5,25” disket. Tomu bude nyní konec. Metro s městem plánuje do své modernizace investovat 700 mil. USD, z toho 212 mil. USD půjde právě do přepracovaného systému pro autonomní řízení souprav v podzemí.

O nový systém se postará společnost Hitachi Rail a nahradí disketový systém používaný od již zmíněného roku 1998. Nynější systém funguje tak, že při vjezdu do podzemí se vlakové soupravy přepnou do autonomního módu, kdy dojde k načítání potřebných dat z disket, a strojvůdce zde vlak jen dozoruje. Po výjezdu na povrch pak dojde odpojení systému ATCS a manuální řízení převezme strojvůdce. Diskety se ale opotřebovávají a degradace zvyšuje riziko katastrofického selhání systému. Nové řešení by mělo být nasazeno v roce 2028 a má být založeno na bezdrátových připojeních přes Wi-Fi i klasické mobilní datové připojení. Celý systém metra se ale bude předělávat mnohem déle, očekává se dokončení mezi lety 2033 až 2034.