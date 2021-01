Mi Air Charge: bezdrátové 5W nabíjení na několik metrů

Zatímco bezdrátové nabíjení není nic nového a má ho dnes už nejeden telefon, vyžaduje kontakt s nabíjecí podložkou, nezřídka s nutností docela přesného položení. Bezdrátové nabíjení na vzdálenost několika metrů tu bylo spíše v podobě pokusů, než v podobě technologie, která by se dostala do koncových produktů a rozšířila se. Společnosti Xiaomi se to možná podaří, byť ani zde nelze čekat, že by mohlo jít o masový produkt. I když? Je tu jedna vlastnost, resp. plán firmy Xiaomi, který by mohl přispět k rozšíření. Máme zde novou technologii Mi Air Charge.



Ta má umožňovat nabíjení zařízení s výkonem až 5 W bez toho, aniž by bylo připojeno kabelem, příp. bylo v těsné blízkosti bezdrátové nabíječky. Fungovat to má na několik metrů a zvládnout má i několik zařízení najednou (každé s 5 W). Základem je zde nabíjecí stanice, která není zrovna malým kvádrem. Vybavena je 5 anténami, které lokalizují zařízení k nabíjení a dalších 144 antén pak využívá "beamforming" ke směrovému vysílání milimetrových vln přímo k detekovanému zařízení.

Ve smartphonu (nebo jiném cílovém zařízení) pak přibude několik antén. Jedna bude vysílat do okolí pozici telefonu a bude mít jen velmi malou spotřebu. Dále zde bude 14 přijímacích antén, které budou zachytávat milimetrové vlny vysílané výše zmíněnými anténami z nabíječky, ty pak budou konvertovány na elektrickou energii a nabíjet zařízení, ať už to bude telefon, tablet, notebook nebo nějaké wearables jako chytré hodinky, náramky a podobné.

Jak už jsme naznačovali, je otázkou, zda se něco takového může masově rozšířit. Přeci jen si kupovat patrně docela drahou a velkou nabíjecí "kostku" pro nabíjení telefonu nebude chtít jen tak někdo. Xiaomi nicméně uvádí, že mimo výše zmíněných mobilních zařízení se to dá použít i k bezdrátovému napájení dalších chytrých spotřebičů, třeba chytrých stolních lamp, reproduktorů a jiných nízkoodběrových zařízení, kterým postačí 5 W. Uživatel by tak získal bezdrátovou elektrickou domácnost bez kupy drátů. A tady bych už přeci jen viděl docela nemalou cílovou skupinu.

