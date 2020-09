Míč je na straně AMD, co může nabídnout Navi 2X?

AMD Navi 2X s architekturou RDNA 2 by dle všeobecných předpokladů měly nastoupit už brzy a každý bez ohledu na preference a sympatie může jen doufat, že nové Radeony vytvoří důstojnou konkurenci pro GeForce Ampere. První generace Navi ostatně přinutila NVIDII nabídnout vylepšené RTX 2000 Super, ovšem pouze po úroveň vyšší střední třídy. Karta RTX 2080 Ti Super, ačkoliv se o ní několikrát psalo, nikdy nepřišla, a to jednoduše i proto, že nebyla třeba, neboť AMD nemělo ani pro RTX 2080 Ti žádnou konkurenci.

NVIDIA ale dnes nebojuje pouze proti chystaným Radeonům, ale i proti novým konzolím PS5 a Xbox Series X. Asi tak není náhoda, že velký mezigenerační skok karet GeForce přichází právě letos, v rok nástupu nové konzolové generace. Nám jde však právě o Radeony.

Nabízí se tak otázka, s čím AMD v případě Ampere počítalo. Pokud očekávalo jen klasický pokrok, čili že RTX 3070 bude ekvivalent pro RTX 2080 (Super) a tak dále, pak má skutečně problém. Nejde pochopitelně jen o to, zda AMD opět sklouzne do mainstreamu (respektive zda v něm zůstane), ale zda dokáže NVIDII alespoň dorovnat s ohledem na efektivitu a poměr výkonu a ceny. Nicméně NVIDIA překvapila, když představila neočekávaný pokrok, takže AMD může překvapit také. Bude ale muset ukázat srovnatelný výkonnostní skok.

Co se týče informací, které by měly odpovídat skutečnosti, pak jde o 50% nárůst výkonu na watt oproti první generaci Navi a to můžeme skloubit s údajným počtem až 80 CU, čili 5120 Shaderů. Co nám to napovídá? Pokud bychom měli vzít v úvahu nárůst výkonu na watt a vytvořit dle toho pomyslného nástupce prvních Navi, který bude mít o třetinu vyšší TBP (cca 300 W) a počítat přitom s tím, že onen výkon na watt bude herní výkon, mohli bychom získat kartu s dvojnásobným výkonem modelu RX 5700 XT. A to na RTX 3080 nebude stačit, ovšem je to spíše jen úvaha a velice hrubý odhad.

AMD vůbec nemusí dodržet slib o navýšení výkonu a pokud nedávná historie něco ukázala, pak je to tendence růst výkonu spíše podceňovat. A vždy je samozřejmě lepší překvapit lepšími výsledky, než aby dorazilo přesně to, co se očekávalo. Jistou naději na velký výkonnostní skok dává právě první generace Navi, ve které se AMD podařilo zcela zastínit svůj dosavadní hi-end v podobě Radeonu VII. Jistě, to byla karta ztělesňující výraz z nouze ctnost, ale přeci jen, RX 5700 XT se jí dokázal v celkovém srovnání v podstatě vyrovnat, a to při spotřebě nižší o čtvrtinu, s dvěma třetinami jader a mnohem skromnější paměťovou výbavou.

Dále je tu téma podpory ray tracingu, o němž víme zatím pouze to, že RDNA 2 a nové Radeony ho nabídnou na hardwarové úrovni a podporovat budou i DirectX 12_2 . Jinak ale stále netušíme nic o tom, jaká bude konkrétní hardwarová výbava pro ray tracing a zda tu budou nějaká speciální jádra v každém CU jako v případě NVIDIE, anebo se budou využívat upravené Stream procesory.

Dvousečná zbraň pak může být použitý výrobní proces, a to v případě AMD vylepšená 7nm technologie firmy TSMC. My už dobře víme, že NVIDIA využívá pro Ampere 8nm proces firmy Samsung, který byl vytvořen jí přímo na míru a jde stále o technologii vycházející z 10nm třídy. Proces N7 je tak už o generaci dále, což se projeví na vlastnostech, ovšem také na ceně. NVIDIA už v generaci Turing ukázala, že nemusí využívat nejlepší dostupný proces, aby nabídla nejvýkonnější karty a dnes už v tomto ohledu "zaostává" ještě více, když si vezmeme, že tu máme už i 5nm technologie. Starší procesy však bývají odladěné a levné.

Máme tu tak zatím stále mnoho neznámých proměnných na to, aby se dalo říci byť jen to, zda situace vypadá pro AMD špatně, nebo dobře. To bychom měli poznat snad už příští měsíc.



Ceny souvisejících / podobných produktů: