Microchip ohlašuje první přepínače pro PCIe 5.0

Společnost Microchip představila konkrétně přepínače Switchtec PFX PCIe Gen 5, které se uplatní v budoucích platformách. Které to budou, to se ještě uvidí, ale důležité je především to, že potřebný hardware už je připraven. Počítačové platformy tak mají letos projít významnou změnou, čili jednak přechodem na PCIe 5.0 a také na nový standard DDR5. Aktuální standard PCIe 4.0 tak bude především v případě desktopových procesorů Intel velice krátkodobý, neboť jej bude podporovat pouze jedna generace, a to Rocket Lake-S. Následující Alder Lake-S už mají přejít právě na PCIe 5.0 a stejně tak i následující procesory AMD se Zen 4.

Nicméně propustnost rozhraní PCIe 5.0, která se oproti předchozímu standardu opět znásobí, bude pro mnohé až zbytečný luxus, a tak ani není divu, že sama firma Microchip mluví především o strojovém učení a serverech.

Microchip představuje celou rodinu řešení pro PCIe 5.0 s označením Switchtec PFX PCIe 5.0, která čítá přepínače podporující 28 až 100 linek a až 48 NTB (non-transparent bridge). Určena je pro spolupráci s firemními retimery XpressConnect a z výše řečeného je zřejmé, že tyto produkty v desktopech nenajdeme. Sám výrobce ostatně mluví na konci své zprávy konkrétně o příštích procesorech Xeon, a to konkrétně Sapphire Rapids, které PCIe 5.0 už využijí a s nimi dosáhnou propustností 32 GT/s na linku.

V případě desktopových platforem půjde spíše o různé redrivery pro zesílení signálu na sběrnici, které využijí výrobci základních desek. Jinak ale bude podpora PCIe 5.0 zajištěna pochopitelně spíše samotnými společnostmi AMD a Intel v rámci jejich procesorů a čipových sad.

