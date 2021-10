Micron 7400: podniková SSD dostala PCIe 4.0, umí až 1000000 IOPS

Micron má v nabídce podniková SSD a nedávno aktualizoval nabídku o novou řadu 7400. Ta nově využívá rozhraní PCIe Gen4 x4 s NVMe 1.4 a najdeme zde 96vrstvé 3D TLC NAND paměti od Micronu. K dispozici budou jako 7400 PRO s kapacitami 480 GB až 7,68 TB, které zvládnou 1 přepis denně, a 7400 MAX s kapacitami 400 GB až 6,4 TB, které zvládnou 3 přepisy za den.



U.3 (7mm i 15mm), E1.S (5,9mm, 15mm i 25mm) a nám dobře známé M.2 (22×80mm a 22×110mm). Na základě tohoto se pak liší i výkony. U.3 a E1.S podporují sekvenční čtení s 6500-6600 MB/s, zápis pak od 1000 do 5400 MB/s dle verze. Náhodné čtení zvládnou od 240K do 1000K IOPS dle kapacity (vyšší kapacity jsou rychlejší), zápis je pak 60K až 363K IOPS. Liší se také rozsah kapacit, v těchto formátech jsou k dispozici varianty začínající od 960 GB (PRO), resp. 800 GB (MAX). Na přesný popis verzí zavítejte raději na stránky Micronu , kombinací je opravdu spousta. My si zde vypíchneme především to, že k dispozici budou jako verze(7mm i 15mm),(5,9mm, 15mm i 25mm) a nám dobře známé(22×80mm a 22×110mm). Na základě tohoto se pak liší i výkony.podporují sekvenční čtení s 6500-6600 MB/s, zápis pak od 1000 do 5400 MB/s dle verze. Náhodné čtení zvládnou od 240K do 1000K IOPS dle kapacity (vyšší kapacity jsou rychlejší), zápis je pak 60K až 363K IOPS. Liší se také rozsah kapacit, v těchto formátech jsou k dispozici varianty začínající od 960 GB (PRO), resp. 800 GB (MAX).

Varianty pro M.2 jsou v menších kapacitách (do 3,84 TB, resp. 3,2 TB) a mají také nižší výkon. Sekvenční čtení dosahuje 4400 MB/s, zápis 530 až 2200 MB/s. Náhodné přístupy jsou pak od 120K do 650K IOPS u čtení a 45K do 360K IOPS u zápisu.

Samozřejmostí je bezpečnost, takže tu najdeme např. podporu šifrování. V případě asymetrického je zde 208-bit/3072-bit RSA, podporováno je TCG-Opal 2.01 a IEEE-1667, bezpečnost dat zvyšuje i Secure Execution Environment (SEE).

