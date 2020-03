Micron letos konečně vyšle na trh své paměti HBM2

Tato informace byla obsažena v nejnovějších údajích o finančních výsledcích firmy a ve zkratce říká, že Micron letos nabídne na trhu své první paměti HBM DRAM pro produkty žíznící po velice rychlém přístupu k pamětem. To pochopitelně budou HBM2, neboť původní HBM už s omezením kapacit 1 GB na pouzdro světu nemají co říci, i když jejich propustnost by mohla ještě leckde stačit (128 GB/s na pouzdro). Micron ovšem svého času nenabízel právě ani původní HBM.

Micron tak bude moci nabídnout paměti i pro grafický hi-end, a to především od společnosti AMD, i když je otázka co si NVIDIA vůbec připraví v rámci generace Ampere. Lze ale očekávat, že prosté herní karty si i nadále vystačí s GDDR6. Od AMD by ale mohly dorazit Navi 2X s HBM2.

Znamená to také, že HBM2 budou k dispozici od všech třech největších výrobců, neboť Samsung a SK Hynix je už vesele vyrábějí a nabízejí na trhu. Tím se přirozeně rozšíří nabídka a vznikne tlak na ceny.

Proč se ale společnost Micron pamětem HBM dosud vyhýbala? Jako hlavní důvod můžeme vidět to, že prosazovala spíše alternativní technologii známou jako Hybrid Memory Cube (HMC), kterou od roku 2011 vyvíjela společně s IBM a Samsungem. Paměti HMC se nakonec na trh dostaly, ale jen omezeně do různých akcelerátorů a superpočítačů, ale v celkové bitvě proti HBM prohrály. Micron tak vývoj v roce 2018 zastavil právě ve prospěch HBM a také GDDR6.

Od roku 2018 se tak firma plně věnuje vývoji HBM2, a ty tak letos vstoupí na trh. Prozatím se nedozvíme, jaké budou mít specifikace, ale lze očekávat, že nemusí být na stejné úrovni s HBM2E od Samsungu . Ten už bude mít k dispozici velice rychlé verze s kapacitou až 24 GB na pouzdro a s propustností až 410 GB/s na pouzdro. Na druhou stranu, toto jsou specifikace, které většina produktů ani nevyužije a třeba herní karty od AMD jistě hi-endové HBM2 potřebovat nebudou. Pokud je tedy vůbec budou potřebovat a AMD nevsadí na GDDR6.

