Micron: lockdown v Si-an způsobí opožděné dodávky našich DRAM

Samsung už včera přiznal , že lockdown v Si-an pro něj nebude bez následků, ostatně z tohoto místa už začaly přicházet zprávy o tom, že úřady tvrdě vymáhají dodržování stanovených opatření, dle nichž si lidé většinou ani nemohou dojít na nákup potravin, zavřené jsou školy ale o podnicích se píše , že byly "většinou uzavřeny". Čili důležité provozy, respektive takové, kde by náhlé přerušení výroby představovalo velice vysoké škody, by mohly dále fungovat, a to pochopitelně platí pro továrny zpracovávající křemíkové wafery.

Ovšem Micron na rozdíl od Samsungu v této oblasti žádné wafery nezpracovává. Jde o další krok v pořadí, čili testování a pouzdření pamětí, které už byly vyrobeny v Japonsku či na Tchaj-wanu. A pak je tu tedy otázka, zda továrny Micronu patří mezi ty, jimž bylo povoleno dále fungovat, což firma ve svém vyjádření potvrdila . Musela však snížit počet pracovníků ve své továrně, aby vyhověla požadavkům úřadů, čili produktivita bude nižší.

Pro Samsung a Micron je tak výroba v Si-an přinejmenším obtížnější a dle Micronu to bude znamenat krátkodobé omezení dodávek pamětí DRAM na trh. To se ale dalo očekávat i vzhledem k tomu, že v dané oblasti je nyní problematické především zásobování, což pochopitelně platí i pro pohyb zboží či materiálu z továren či do nich.



Micron také dle svých slov jedná s místními úřady a hledá řešení, která by pomohla zmírnit dopady stanovených opatření. A stejně jako Samsung se bude snažit využít své kapacity umístěné jinde ve světě, které by mohly výpadek nahradit, ale neslibuje, že dokáže uspokojit veškeré objednávky.



Nicméně stav na trhu s paměťmi DRAM je dle Trendforce takový, že firmy mají dost skladových zásob a ceny ve všech segmentech míří dolů. Nemělo by tak jít o problém týkající se celého trhu, i když ceny mohou krátkodobě trošku narůst . Jde tu spíše o problém samotného Micronu.

Ceny souvisejících / podobných produktů: