Micron opouští paměti 3D XPoint, vzdává výrobu i vývoj

Společnost Micron byla v případě praktického uplatnění pamětí 3D XPoint velice zdrženlivá a až ke konci roku 2019 uvedla na trh první své modely založené na pamětech, které Intel začal využívat už v roce 2015.

Nyní ale Micron hlásí, že se chystá prodat svou továrnu v Lehi (Utah), kde paměti 3D XPoint doposud vyráběl i pro Intel a samotnou technologii už nehodlá dále vyvíjet. Prodej se má uskutečnit ještě v tomto roce.

Co ale firmu přimělo k takovému kroku? Dle oficiálního vyjádření jde jednoduše o to, že se výroba a vývoj nevyplatí. Poptávka na trhu je nedostatečná a investice do vývoje jsou značné a Micron uvádí, že ztráty počítané za tento rok už dosáhly přibližně 400 milionů dolarů.

To jsou informace, které odpovídají nedávné zprávě o produktech Optane . Intel se totiž rozhodl bez náhrady zrušit výrobu stávajících spotřebitelských verzí Optane, čili to vypadá, že v budoucnu se s žádnými produkty založenými na 3D XPoint na volném trhu už nesetkáme. Využívat je bude nejspíše pouze Intel ve svých serverových platformách, které bude nabízet přímo svým zákazníkům.

Ještě v roce 2018 přitom Micron kupoval podíl Intelu ve společném podniku za 1,5 miliardy dolarů, díky čemuž může doposud Intel zásobit potřebnými paměťmi vyráběnými v Lehi. To platí až právě do konce tohoto roku, čili rozhodnutí Intelu nevyrábět nové spotřebitelské verze Optane jistě také značně přispělo k uvedené 400milionové ztrátě.

Micron chce ovšem prodat pouze samotnou továrnu a hodlá si ponechat veškeré duševní vlastnictví spojené s 3D XPoint. Pro Intel by ovšem toto rozhodnutí nemělo znamenat žádné nečekané potíže, neboť dohoda s Micronem o výrobě (WSA - Wafer Supply Agreement) stejně letos končí a Intel už vyrábí 3D XPoint i ve své továrně v Novém Mexiku. Ovšem vzhledem k tomu, že právě Intel se rozhodl firmě SK Hynix prodat svou NAND Flash divizi i s výrobními kapacitami, mohl by mít možná právě on zájem o koupi továrny v Lehi, ostatně dobře víme, že chce investovat právě do 3D XPoint, jejichž druhou generaci má už připravenou. Na druhou stranu, vzhledem k dnešnímu zoufalému nedostatku výrobních kapacit může po Lehi skočit v podstatě kdokoliv.

