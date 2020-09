Micron představuje GDDR6X s PAM4: přenáší 2 bity současně

V prvé řadě je to pochopitelně vysoká propustnost, která sahá za hranice schopností generace GDDR6. Ta je ale stále aktuální, neboť se využívá na kartě RTX 3070 a logicky s ní přijdou i další slabší modely karet GeForce.

Vůbec poprvé ale může být díky novým pamětem dosaženo propustnosti 1 TB/s, jak hlásá tisková zpráva . Ta by ale správně měla hned dodat, že se to týká pouze pamětí GDDRx, neboť dobře víme, že pro HBM2 už taková propustnost dávno není žádný problém. A stejně tak by se slušelo říci, že dosud žádný ohlášený produkt s GDDR6X nenabízí plný 1 TB/s.

GDDR6X najdeme zatím pouze na kartách RTX 3090 (936 GB/s) a RTX 3080 (760 GB/s), ovšem k milníku 1 TB/s už opravdu moc nezbývá. To by ale RTX 3090 musela namísto pamětí s 19,5 GT/s na pin využít paměti s 21 GT/s (či Gb/s), které tu zatím nejsou, ale Micron nám je slibuje v následujícím obrázku.

Generace GDDR6X je dle tiskové zprávy především o nové amplitudové modulaci označované jako PAM4 , jak už ukázaly starší zprávy. Princip je jednoduchý a ukazuje jej následující obrázek prezentace.

Nová modulace je schopna nabývat ne jen dvou stavů pro binární 0 a 1. Nově jsou tu čtyři stavy, takže namísto jednoho bitu se mohou najednou přenášet dva bity v podobě 00, 01, 10 či 11. To tak logicky a teoreticky znamená dvojnásobnou efektivní propustnost, a to při nižší spotřebě v pJ na bit (neupřesněno).



Pokud se má ale propustnost při stejném taktu efektivně zdvojnásobit, pak by to mělo znamenat, že slibované 21 Gb/s paměti GDDR6X budou ve skutečnosti pracovat na stejném taktu jako 10,5Gb/s GDDR6 (či spíše GDDR5X). Z toho vyplývá, že tu snad máme díky PAM4 potenciál k dalšímu vývoji a nárůstu fyzických taktů, které postupně nabídnou ještě vyšší propustnost. O tom se ale už zpráva nezmiňuje a my budeme moci v blízké budoucnosti sledovat spíše to, co GDDR6X dokáží pod rukama overclockerů.

GDDR6X aktuálně patří do portfolia Ultra-Bandwidth Solutions firmy Micron a nabízeny jsou jen s kapacitou 8 Gb na čip a v rychlostech 19 až 21 Gb/s. V příštím roce pak chce Micron vyslat na trh i verze s kapacitou 16 Gb na čip.



Pro NVIDII to znamená jednak možnost dále navýšit výkon svých karet i s ohledem na paměti, neboť dnes využívá přinejlepším 19,5Gb/s GDDR6X, jak je uvedeno výše. A pak můžeme opravdu mluvit o vylepšených kartách RTX 3080 a RTX 3070 verzí Ti nebo Super , které by s využitím 16Gb paměti na stávajících PCB mohly nabídnout výsledných 20 a 16 GB paměti. Ale to právě až v příštím roce.

