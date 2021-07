Micron skutečně končí s paměťmi 3D XPoint, prodává svou továrnu

Micron se už dříve rozhodl , že paměti 3D XPoint už nebude dále vyvíjet a ani vyrábět, což nyní podtrhuje záměrem prodat svou příslušnou továrnu. To je přitom velice pozoruhodné, neboť v této době jsou v podstatě jakékoliv výrobní kapacity vysoce ceněné a dalo by se očekávat, že firmy se jich jen tak nebudou chtít zbavovat.





Micron sám začal paměti 3D XPoint využívat až v roce 2019, neboť dříve ohlášené QuantX nikdy nepřišly na trh, a brzy se ukázalo, že výsledné koncové produkty nepřinesou velký úspěch, čili o tom se nedá mluvit ani s ohledem na celý vývoj 3D XPoint, který musel firmě přinést v celkovém vyčíslení vysoké ztráty. Sama firma poté uvedla, že další pokračování ve vývoji těchto pamětí nemá kvůli vysokým investicím a vlažnému přijetí na trhu smysl a dodala, že jen v tomto roce má vyčísleny ztráty 400 milionů dolarů, a to byl tehdy teprve březen.

Prodej továrny Micronu v Lehi (Utah) už byl plánován řadu měsíců a nyní se dozvídáme, že tu za 900 milionů dolarů (cash) koupí společnost Texas Instruments. Mohli jsme přitom očekávat, že Micron si s ohledem na aktuální nedostatek výrobních kapacit může prodej továrny ještě rozmyslet, ale to se evidentně nestalo.

Výroba pamětí 3D XPoint tak v této továrně po jejím prodeji ustane a Texas Instruments plánuje, že ji využije jinak dle svých potřeb. To také znamená, že Intel bude muset spustit vlastní výrobu těchto pamětí, neboť žádné takové kapacity zatím nemá a dosud se spoléhal právě na čipy z Leihi.

Micron ovšem prodejem své továrny získá celkem 1,5 miliardy dolarů, neboť vedle 900 milionů od Texas Instruments by mělo připlout také cca 600 milionů z prodeje vybavení továrny, pro něž firma rovněž nemá využití. A lze počítat s tím, že o zájemce asi nebude nouze.

Texas Instruments si tak bude muset továrnu v Leihi sám vybavit, a to pro účel výroby 65 a 45nm čipů na 300mm waferech. Nicméně kdo by měl v továrně zůstat, to jsou její zaměstnanci a Micronu zase zůstane duševní vlastnictví pamětí 3D XPoint.

