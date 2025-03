Micron ukázal prototyp PCIe 6 SSD, dosáhlo rychlosti 27 GB/s

U SSD a grafických karet jsme už přešli na rozhraní PCIe 5, takže nás logicky v budoucnu čeká přechod na rychlejší PCIe 6 (už i existují první produkty využívající tuto novou generaci, v běžné spotřebitelské sféře je to stále ještě budoucnost). Společnost Micron už loni prezentovala SSD, které bylo postaveno na nové připravované generaci této sběrnice s rychlostí 26 GB/s, což je už dost blízko teoretickým maximům tohoto rozhraní. Nyní tu máme další pokus, kde nejnovější prototyp SSD od Micronu společnost vyzkoušela ve spolupráci s Astera Labs. Využil se její Scorpio P-Series Fabric Switch, který má 4portovou architekturu a 64 PCIe 6 linek. Ty propojují CPU, GPU, SSD a NIC (síťové rozhraní).

V tomto případě tu byla grafická karta Nvidia H100, dvě SSD Micron formátu E3.S a s využitím Nvidia Magnum IO GPUDirect Storage (GDS) bylo vytvořeno přímé propojení mezi GPU a SSD (tedy s vyloučením CPU). Při testu byla dosažena rychlost 25,283 GiB/s a 25,265 GiB/s, což odpovídá 27,14 GB/s. To by mělo v blízké době přijít vhod zejména pro nasazení v oblasti AI a datových center, u běžných spotřebitelů se to na finálním praktickém výkonu sestav asi už moc neprojeví. Je nutné zopakovat, že jde stále o prototypy SSD. Pokud jde ale o PCIe 6 switch od Astera Labs, ten byl představen v říjnu 2024 a jde tedy už o dostupný hardware využívající novou generaci rozhraní.