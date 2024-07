Micron uvedl 256GB paměťové moduly DDR5-8800 formátu MRDIMM

Od společnosti Micron tu máme nové zajímavé paměťové moduly formátu MRDIMM (odpovídají standardu MCRDIMM). Ty jsou určené pro datová centra, výpočty s AI, HPC a podobná nasazení. Kombinují více ranků do jednoho modulu DIMM a v nabídce budou s kapacitami 32 GB, 64 GB, 96 GB, 128 GB a dokonce i 256 GB. Překvapí i velmi vysokou rychlostí, jde totiž o standard DDR5-8800, což má podle výrobce proti stejně velkým modulům RDIMM DDR5-6400 navýšit propustnost o 30-39 % dle kapacity. A to je dost zásadní zrychlení. Díky tomu by se např. mělo zásadně zrychlit zpracovávání algoritmů využívajících AI. Současně se mají také o 40 % snížit latence a o 15 % zvýšit efektivita komunikace přes sběrnice.





Nové paměti budou prozatím podporovány jen procesory Intel Xeon 6. generace, konkrétně čipy Granite Rapids , přičemž ty mají umět až 12kanálovém zapojení operačních pamětí. Problémem je akorát to, že MRDIMM zatím nebyl oficiálně představen organizací JEDEC, jde tedy o řešení, které trochu předběhlo dobu. Až JEDEC tento standard zveřejní, Micron se nechal slyšet, že bude podporovat standard schválený touto organizací.