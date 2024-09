Micron uvedl konzolová SSD P310 nyní i v PC formátu M.2 2280

Na poli SSD budeme mít nového hráče, modely Micron P310 ve větším formátu M.2 2280. Tato SSD byla dosud dostupná pro herní konzole v malém kompaktním formátu M.2 2230, nyní přichází i v oné větší variantě pro PC. Micron se na svých stránkách zdráhá dodat konkrétnější informace o paměťových čipech, z čehož se dá vyvozovat, že k tomu možná bude nějaký důvod. Jde-li opravdu jen o větší variantu již existujících modelů pro konzole, pak tu máme 232vrstvé čipy QLC 3D NAND, navíc bez DRAM cache. Dále se předpokládá 12nm řadič Phison PS5027-E27T. To by se na druhou stranu mělo projevit na nižších cenách.

V nabídce budou tři různé kapacity, a to 500 GB, 1 TB a 2 TB, všechny využívají rozhraní PCIe Gen4. Maximální rychlost sekvenčního čtení činí u 500GB verze 6600 MB/s, v případě zápisu je to 3500 MB/s. U 1TB a 2TB variant jde o 7100 MB/s, resp. 6000 MB/s. Náhodné přístupy mají dosahovat velmi pěkných až 1M IOPS u čtení a 1,2M IOPS u zápisu. Pro notebooky by měla být pozitivní zprávou nízká spotřeba a o 40 % více výkonu na watt.



Nečekejte bohužel ani vysokou životnost, ta je stanovena na 220 přepisů (2TB verze slibuje 440 TBW). Pokud jde o ceny, ty činí v pořadí uvedených kapacit v akci 49,99 USD, 84,99 USD a 139,99 USD, nicméně běžná cena má činit 88,99 USD, 114,99 USD a 189,99 USD. Prozatím bude k dispozici jen verze bez chladiče, verze s ním se pak objeví o něco později.