Micron uvedl své první SSD s PCIe 6.0, řadu 9650 s rychlostí až 28 GB/s

Rozhraní PCIe 6.0 bylo dokončeno sice už před několika lety, teprve nyní se ale začínají rýsovat první produkty. Společnost Micron nedávno prezentovala prototyp svého prvního SSD na této sběrnici a nyní ho představuje jako koncový produkt, řadu Micron 9650. Sekvenční čtení je proti předchozí generaci dvojnásobně rychlé a zvýšilo se ze 14 GB/s na 28 GB/s. U sekvenčního zápisu je to pak jen 40 % nahoru, a to z 10 GB/s na 14 GB/s. O 61 % se navýšilo náhodné čtení, a to z 3,3M IOPS na 5,5M IOPS, u náhodného zápisu šel výkon nahoru o 22 % (ze 720K IOPS na 900K IOPS).

Micron nicméně zdůrazňuje energetickou efektivitu. Podle něj datová centra už dnes spotřebují okolo 1-2 % světové elektřiny a zatímco požadavky na množství uložených dat každoročně stoupají o 24 %, vyhrazeno je pro to jen o 7,5 % více elektrické energie. Nová SSD tak u sekvenčního čtení zvýšila efektivitu dvojnásobně (z 560 na 1120 MB/s/W, u sekvenčního zápisu o 40 % (ze 400 na 560 MB/s/W). Náhodné čtení je efektivnější o 70 % (ze 132K na 220K IOPS/W) a náhodný zápis pak o 20 % (z 28,8K na 36K IOPS/W).

SSD jsou postavena na G9 TLC NAND čipech, podporují bezpečnostní technologie SPDM 1.2, SED, SEE, FIPS 140-3 Level 2 a TAA. K dispozici budou ve dvou řadách, kde je hlavním rozdílem životnost a náhodný zápis (ostatní výše uvedené parametry jsou shodné pro obě řady). 9650 PRO je v kapacitách 7,68 TB až 30,72 TB a jeho náhodný zápis je nižší s 500K-570K IOPS. Sekvenčně zvládne 7600 přepisů, náhodně pak 1825. Řada 9650 MAX má pak nižší kapacity 6,4 TB až 25,6 TB, jejich náhodný zápis je oněch 900K IOPS a životnost stoupla na cca 11600 sekvenčních přepisů a 5475 náhodných. Všechny verze budou dostupné jako E3.S 1T, 9650 PRO v kapacitě 7,68 TB a 15,36 TB bude i jako E1.S, a to 15mm variantě pro vzduchové chlazení a 9mm verzi pro vodní.