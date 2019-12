Micron už opět může prodávat paměti společnosti Huawei

Dobře známe averzi Američanů vůči společnosti Huawei, která byla obviněna ze spolupráce s Čínskou vládou, k čemuž má využívat své technologie a prodávané produkty. V reakci na to přišel zákaz obchodu s americkými firmami, ovšem Huawei už ukázala, že se bez jejich hardwarových produktů dokáže obejít.

Obchodovat s Huawei chce již na 160 amerických firem, které si zažádaly o povolení v rámci udělované licence, na kterou se čeká nepříjemně dlouho. Nicméně notebooky Huawei se už mezitím stačily vrátit do nabídky Microsoft Store a včera Micron ohlásil, že jako jedna z prvních amerických společností takovou licenci získala a opět může firmě Huawei prodáva své paměti DRAM a NAND Flash.

Micron přitom mohl do této doby obchodovat s firmou Huawei, ovšem pouze velice omezeně a s tím, co nespadalo do seznamů Export Administration Regulations a Entity List. Nebylo mu umožněno jí nabízet nové produkty, anebo uzavírat nové smlouvy, takže šlo v podstatě jen o dodávky dříve nasmlouvaného zboží a o podporu. Nyní už to neplatí, takže Huawei si bude moci od Micronu kupovat nové paměti DRAM, celá SSD, 3D NAND Flash, atp. Pokud bude mít zájem.

Budou se tak muset vyjednat nové dodávky, což může zabrat řadu měsíců, a tak Micron neočekává, že v nejbližších dvou kvartálech bude mít jeho opětovná možnost obchodovat s Huaweiem vliv na tržby a zisk.

Blokáda Huaweie tak moc nefunguje, ostatně tato firma nedávno představila nové počítače založené na procesorech Intel i AMD, které navíc běží na Windows 10. Procesory prý firma získala od překupníků, ale jak je to se softwarovými licencemi, toť otázka.

Ceny souvisejících / podobných produktů: