Micron začal dodávat 192GB paměťové moduly SOCAMM2
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Micron začal dodávat nové paměťové moduly s extrémně vysokou kapacitou 192 GB ve formátu SOCAMM2. Ty by měly být zajímavé i svou nízkou spotřebou.
Společnost Micron představuje nové paměťové moduly pro datová centra, a to zejména ta, která pracují s algoritmy umělé inteligence. Konkrétně jde o moduly SOCAMM2 založené na technologii LPDDR5X, tedy úsporných variantách, které známe spíše z mobilních zařízení. Tyto paměti ale mají velmi vysokou energetickou efektivitu, což se náramně hodí i v datových centrech, tedy nejen u smartphonů, telefonů a notebooků. V případě nových modulů se navyšuje kapacita o dalších 50 % a nyní jeden modul dosahuje opravdu velmi pěkných 192 GB oproti někdejším 128 GB.
Podle Micronu by nové paměti měly snížit čas TTFT (Time to First Token neboli čas k vygenerování prvního tokenu) o opravdu hodně výrazných 80 % ve srovnání s tradičními serverovými pamětmi. Výrobce tvrdí, že LPDDR5X SOCAMM2 je o 2/3 efektivnější než ekvivalentní RDIMM a i proti svému předchůdci je novinka efektivnější, a to o 20 %. Úspornější je i svými rozměry, proti RDIMM má jen třetinovou prostorovou velikost. To je další výhoda, neboť pro stejné množství paměti je potřeba méně serverů, což je důležité zejména dnes, kdy dle výrobce mají některé AI servery i 40 TB paměti RAM. Micron nyní dodává tyto vzorky prvním zákazníkům, a to ve variantách až LPDDR5X-9600. Vyráběny jsou pomocí procesu 1-gamma.
