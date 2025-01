Microsoft 365 (Office 365) pro jednotlivce i domácnosti dostává AI a zdražuje o 30-42 %

Společnost Microsoft v poslední době hodně protlačuje svůj systém umělé inteligence Copilot, který se nyní dostává i do kancelářského balíku Office 365 (nyní už jako Microsoft 365). Ve Wordu, Excelu i PowerPointu lze nyní využívat AI ke zvýšení produktivity práce. Ve Wordu např. může pomoci s vytvořením konceptu, přepsáním textu, může ho převádět na tabulky, vygenerovat souhrny. V Excelu může lépe vysvětlit data a to, co představují, pomůže s jejich analýzou a vizualizací. Usnadní zvýrazňování, filtrování, řazení, je i nápomocný pro generování vzorců. Uživatelé zde budou mít kreditový systém, který má omezit, jak moc mohou spolupracovat s AI, aby nepřehlcovali servery. K restartování dochází každý první den v měsíci. V základu budou mít 60 kreditů (vyšší limity pak platí v Copilot Pro). Spolu s tím ale přichází jeden nepříjemný krok. Roční předplatné zdražuje, a to o 800 Kč.



V případě Microsoft 365 pro jednotlivce tak cena stoupá z 1899 Kč na 2699 Kč ročně (příp. 269 Kč měsíčně). Předplatné pro více osob Microsoft 365 pro rodiny nyní místo 2699 Kč stojí 3499 Kč ročně (nebo 349 Kč měsíčně). To je zdražení o 30-42 % a je otázkou, pro koho mají systémy AI takovou cenu a pro koho ne. Je však pravdou, že Office je s předplatným především velmi zajímavým způsobem jak získat 1TB cloud OneDrive (pro některé je cloud stěžejní a kancelářské aplikace jsou tak spíše jen příjemný bonus navíc, obzvlášť uvážíme-li, že jednodušší variantu můžeme mít bezplatně u Googlu, takže spousta běžných uživatelů nemá bez cloudu důvod si připlácet). U jednotlivce je tak k dispozici cloud 1 TB, v případě rodiny je to 1 TB na osobu (při plném využití 6 osob to tak znamená celkem až 6 TB). V obou případech se dá přihlásit na 5 zařízeních současně. Microsoft bude po omezenou bodu nabízet plány i bez Copilota.



Microsoft nadále nabízí i jednorázovou licenci Office 2024 pro rodiny za 4099 Kč. Ta je ale jen pro 1 PC nebo Mac. Neumožňuje tak instalaci na více zařízení a platforem. Obsahuje Word, Excel, PowerPoint a OneNote. Verze s předplatným přidávají Outlook (i když na jiném místě Microsoft zmiňuje, že Office je součástí i jednorázově placené licence), Defender, Editor, Clipchamp, Teams, Access (jen pro Windows) a Forms.