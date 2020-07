Microsoft brání v prodeji verzí her pro Xbox Series X v podobě DLC

Není ani divu, že Microsoft chce takovým praktikám dle VideoGamesChronicle bránit, protože jednak z nich těžko bude přímo profitovat, a přitom se může hněv zákazníků svalit i na jeho hlavu. I proto odstartoval iniciativu Smart Delivery, která znamená, že si danou hru koupíme pouze jednou a budeme mít možnost ji hrát jak na Xbox One, tak na nové Xbox Series X. Problém je ale v tom, že Smart Delivery je veskrze dobrovolná záležitost a někteří vývojáři se naopak snaží vydělat na prodeji samostatných verzí her pro konkrétní konzole, a to především aktualizace na verzi pro Xbox Series X v podobě DLC.

Microsoft se tak prý snaží využít svého vlivu k tomu, aby vývojáři nabízeli obě verze hry, respektive aktuální pro Xbox One s možností bezplatné aktualizace na Xbox Series X. Další možnost pak je nabízet zvlášť verzi pro Xbox One a Xbox Series X a k tomu navíc i Deluxe verzi pro obě konzole, i když zde není zrovna patrný velký rozdíl mezi tímto přístupem a nutností platit později za DLC. Alespoň ale zákazník ihned a dopředu vidí, co se po něm bude chtít.

Oba případy se už objevily v praxi, a to jednak díky společnosti Electronic Arts, která u svého fotbalového Madden 21 nabídne upgrade pro Xbox Series X zdarma. 2K Games zase nabízí právě i Deluxe verzi své basketbalové NBA 2K21 , která ale nedávno zaujala i tím, že základní verze už nemá obvyklou "AAA cenovku" 60 dolarů, ale rovnou 70 dolarů, což by mohlo předznamenat celkové zdražování na herním trhu, které tu nebylo dlouhých 15 let.

Je také zřejmé, že samotná studia patřící pod Microsoft budou spadat do programu Smart Delivery a vedle toho se k němu upsali také polští CD Projekt Red a francouzský Ubisoft.

