Microsoft bude také vracet peníze za Cyberpunk 2077, ale co krabicové verze?

Cyberpunk 2077 tak v nabídce her pro PlayStation 4 už není, alespoň ne v oficiálním obchodě firmy Sony. Krabicovou verzi si stále koupit můžeme a hru si zahrajeme právě i na konzolích, ovšem v takovém případě už zákazník musí jednat ohledně případného vrácení zboží právě s daným obchodem, kde si svou kopii pořídil. Ovšem i to chce CD Projekt řešit.





Řada tak byla na Microsoft, aby reagoval na novou nabídku Sony, která odstraněním Cyberpunku 2077 ze svého obchodu a nabídnutím refundací provedla bezprecedentní krok v případě nástupu tak významné AAA hry. A také že Microsoft nyní reaguje s nabídkou, že své peníze může až do odvolání získat zpět každý, kdo si Cyberpunk 2077 pořídil v Microsoft Store coby digitální verzi. Na jednu stranu Microsoft chápe, že vývojáři z CD Projekt Red se snažili dostat hru na trh včas v mimořádně složitých podmínkách, ale na druhé straně tu jsou velice nespokojení zákazníci, kteří se snažili Cyberpunk 2077 hrát na starších konzolích.

Co se týče vracení peněz za krabicové verze či případně digitální zakoupené v některém z e-shopů, v takovém případě CD Projekt reaguje pouze na e-maily, které došly na speciálně zřízenou adresu , přičemž možnost ji využít mají zákazníci do konce dnešního dne. První lidé už dostávají odpovědi , v nichž se píše, že pokud včas dodali či dodají důkaz o pořízení dané kopie právě na adresu helpmerefund@cdprojectred.com a zažádají o vracení peněz, mělo by jim být vyhověno.

Ve zprávě se ovšem nepíše nic o tom, kterých verzí této hry by se nabídka CD Projektu měla týkat, takže by to mělo platit snad i pro PC verze, které nebyly zakoupeny na některé z prodejních platforem, čili na GOGu nebo na Steamu. V takovém případě je třeba využít mechanismů dané platformy. Studio také uvedlo, že peníze bude zákazníkům vracet i z vlastní kapsy, pokud to bude nutné, na což asi v mnoha případech také dojde.

Lidé z CDPR tak evidentně chtěli stihnout vydání Cyberpunku 2077 ještě před letošními Vánocemi, ale jak se ukázalo, šlo i velice špatné rozhodnutí, které by asi vedení studia nyní možná vyměnilo za možnost vrátit se zpět a ohlásit další odklad, byť třeba jen konzolových verzí. Můžeme se možná posmívat třeba "AI" chodců, kteří na motorku jedoucí krokem po chodníku reagují jako na godzillu se stometrovou tsunami v zádech, ale pravda je, že PC verze Cyberpunku 2077 na tom z hlediska technické vyzrálosti není o nic hůře, než jiné nové AAA hry.

