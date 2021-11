Microsoft budí svou agresivitu a brání uživatelům obcházet Edge

V dnešním světě webových prohlížečů je už delší dobu jasně dominantní Chrome firmy Google, čili Microsoft je v tomto ohledu se svým Edge jen trpaslík na úrovni Firefoxu , neboť vedle Chromu tu není nic na podobné úrovni. Microsoft se tak snaží ve svých systémech prosazovat především své aplikace a asi nejvíce je to vidět právě na Edge ve Windows 11. Nejde tu přitom jen o to, že uživatel musí měnit nastavení pro různé přípony či protokoly zpracovávané webovým prohlížečem, ale také a především o to, že svými jinými aplikacemi generuje odkazy, v nichž je přímo zaneseno, že si pro daný úkol mají otevřít Edge. A ten pochopitelně v případě, že už není výchozím prohlížečem, začne žadonit o to, aby se jím opět stal.