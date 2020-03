Microsoft by mohl v dohledné době zrušit staré Ovládací panely

Microsoft se snaží postupně nahradit staré Ovládací panely už od éry Windows 8 a s nástupem desítek se možnosti nového Nastavení ještě prohloubily. Pochvalu si ale rozhodně nezaslouží, protože výsledkem je schizofrenní nastavení rozházené všude možně. Bez Ovládacích panelů se neobejdeme a Microsoft nebyl schopen s tím za dlouhé roky nic udělat, i když to je možná ku prospěchu věci vzhledem k tomu, jak okleštěné nové Nastavení je.

Asi každý by ocenil, kdyby Microsoft konečně nabídl jednotné rozhraní, ale můžeme mít obavy o to, aby disponovalo stejnou funkčností, jakou dnes poskytují právě Ovládací panely.

Dle Windows Central jsou v posledním sestavení Windows 10 nová Feature ID, která značí nahrazení funkcí nebo jejich přesměrování z Ovládacích panelů na Nastavení. Jde konkrétně o HideSystemControlPanel, SystemControlPanelFileExplorerRedirect and SystemControlPanelHotkeyRedirect. Ta jsou v daném sestavení neaktivní, ale jsou tam, což značí, že je Microsoft testuje.

Pokud taková změna přijde, nejspíše ne v tomto roce a dle Windows Central by to mohlo být spíše v první polovině příštího roku, nebo i později vzhledem k tomu, jaký vliv má probíhající pandemie.

Zatím také nemáme šanci ani tušit, jakým způsobem může Microsoft nahradit Ovládací panely. Kdyby si dal tu nejmenší práci, pak by mohl jen odstranit jejich hlavní rozhraní, čili rozcestník zobrazený v článku nahoře a do Nastavení přidat odkazy na jednotlivé nástroje, například pro nainstalování hardwaru či odinstalování aplikací. V takovém případě by ale asi sklidil nejmenší ovace a spíše nejeden pomyslný kopanec do zadnice, protože by to znamenalo jen to, že bychom měli o to větší problém najít příslušnou funkci a nastavení.

Microsoft ale už měl více než dost času na to, aby mohl přijít se zcela novým nastavením svého OS, což by znamenalo radikální změnu, ale rozhodně lepší, než je dosavadní salámovitá metoda. Třeba bychom se už taky konečně dočkali toho, že jednou zvolené nastavení vydrží i větší aktualizaci systému, i když to se někdy ani nedá označit za chybu, jako spíše záměr Microsoftu ve snaze vnutit uživateli jeho vlastní produkt (viz souborové asociace).

Stejně ale nezbývá než počkat si, co to nakonec bude. Zdroj: Windows Central

